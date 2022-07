Le dio un ladrillazo a su pareja y lo mató: ahora la acusan de agredir a sus hijos y de falsa denuncia por abuso

Crimen en Pocito Mató a su ex de un ladrillazo: elevan la causa a juicio y piden 15 años de cárcel para la acusada

image.png El fiscal Francisco Pizarro, fiscal Francisco Micheltorena y el abogado querellante, Gustavo de La Fuente.

Pero en la previa al juicio no solo habría pasado eso, sino que entremedio hubo una denuncia por un delito grave, un abuso sexual. En este caso fue Gabriela Núñez la que denunció en ANIVI que sus hijos habían sido abusados por su abuelo (el padre de Gonzalo Adrián Martínez). De La Fuente expresó que Martínez -padre- fue sobreseído por el juez de Garantías. La misma fiscalía que investigó el caso no encontró pruebas para incriminarlo.

El abogado querellante dejó en claro que estas situaciones las dará a conocer en el debate, que comenzará el próximo miércoles 27 de julio en Tribunales. Núñez será juzgada por el delito de homicidio preterintencional agravado por el vínculo.

La guarda provisoria de los tres hijos de 7,5 y 2 años la tiene la hermana de Martínez

¿Qué es homicidio preterintencional?

El homicidio preterintencional se verifica cuando el agresor actúa con la intención de provocar lesiones a otra persona con un medio idóneo para ello, pero finalmente le provoca la muerte.

Un ladrillazo que terminó siendo mortal

El pasado 2 de octubre en la madrugada, Gonzalo Martínez fue a la casa de su expareja Gabriela Nuñez -no convivían hace unos 6 meses-, ingresó a la habitación donde ella dormía y no estaba sola. En la cama matrimonial estaba uno de sus hijos que tiene en común y Marcelo Oscar Castro. Martínez se enojó por esta situación, agarró una botella de cerveza y empezó a golpear a Castro, provocándole un corte en la pierna-. Castro no estaba solo en la casa, en otra habitación estaba un amigo de él, Ezequiel Tejada. Ambos salieron corriendo y se dirigieron a la Unidad Operativa de Pocito para comentar lo que les pasó.

Castro fue enviado al hospital para ser atendido y Tejada se fue a la casa de Núñez para buscar una ropa que se había olvidado. Cuando Tejada llegó a la vivienda se encontró a Martínez fumando un ‘porro’ junto a Núñez y su hijo.

fiscal francisco micheltorena Fiscal del caso, Francisco Micheltorena.

El momento fatal fue a las 8. Martínez pidió un taxi por la aplicación. El auto llegó cuando se estaba subiendo, Núñez le gritó que se había olvidado la campera. Martínez se bajó, buscó la campera y cuando iba camino al auto, Núñez le gritó de mala forma, agarró un ladrillo, se lo lanzó y lo golpeó en la nuca. Martínez siguió caminando, se sobó la nunca y de un momento a otro se desplomó, perdiendo la vida en el acto.

La autopsia reveló que Martínez tuvo una muerte violenta y que fue provocada por un objeto que le provocó un traumatismo encéfalo craneal.

Para la Unidad Fiscal N°4 de Delitos Especiales, a cargo de Francisco Micheltorena, quedó acreditado que Núñez quiso agredir a Martínez, pero no con las intenciones de matarlo. Pero su ataque resultó siendo más grave, porque Gonzalo Martínez falleció.

¿Qué dice el informe psicológico realizado a la imputada?

Desde fiscalía informaron que los tres profesionales que hicieron la pericia “no detectaron indicadores compatibles con daño psíquico”. Que Núñez entiende la criminalidad de los hechos. Agregando también que la mujer actúa (hace o dice) por impulso y después piensa y puede arrepentirse de lo que hizo. “Se destaca el inadecuado manejo de la ansiedad, tensión y agresividad”