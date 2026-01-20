Ladrones irrumpieron en una casa de Albardón y robaron $1.800.000

Delincuentes entraron a una vivienda y le robaron el dinero que un hombre mayor tenía ahorrado. Los asaltantes aprovecharon que no había nadie en el domicilio y el monto sustraído fue de 1.800.000 pesos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El episodio ocurrió en La Laja. Los ladrones entraron cuando no había nadie y se llevaron todos los ahorros de un hombre mayor.
Delincuentes entraron a una vivienda y le robaron el dinero que un hombre mayor tenía ahorrado. Los asaltantes aprovecharon que no había nadie en el domicilio y el monto sustraído fue de 1.800.000 pesos.
El hecho tomó estado público este martes, pero ocurrió el sábado por la noche en una zona casi rural ubicada en la intersección de calle La Laja y callejón Sánchez, en Albardón. José Díaz, el damnificado de 49 años, sufrió un gran susto, pero resultó ileso porque no se encontraba en el domicilio.
El hombre había salido horas antes y en ese interín encapuchados entraron a su casa, según relataron sus vecinos. Revisaron toda la casa, pero solo se llevaron el dinero que tenía ahorrado.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 18ª. En el caso también trabajan efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.