La víctima de la golpiza en Caucete no reconoce a sus hijos: "No sé quiénes son"

Griselda Gisel Falcón , la joven oriunda de 25 de Mayo víctima de la tentativa de femicidio en Caucete , fue dada de alta hace unos días. Ahora se encuentra en su casa junto a sus familiares. Pero a pesar de esta buena noticia, Gisel ha quedado con un trastorno en su cabeza, afasia mixta precisamente. Pero hay algo aún más triste, ella no reconoce a sus hijos. “Los hijos se le vienen encima y ella me dice ‘No sé quiénes son’, no los reconoce” , dice Yolanda Falcón madre de Gisel a Tiempo de San Juan.

“Hay que ayudarla a hacer todo, llevarla al baño y hasta cambiarla. Ha quedado mal, no se lo deseo a nadie”. Y luego Yolanda expresa algo peor, Gisel no reconoce a sus hijos y le cuesta mucho con sus otros parientes.

Palabras de la madre de la mujer brutalmente golpeada en Caucete

La frase que nos contó Yolanda es fuertísima y cuesta creerla: “’No sé quiénes son ellos’, esa frase me dice Gisel cada vez que sus hijos se acercan a ella, pero ella no los reconoce”. Esta situación la viven también sus otros parientes: “Los ve y como que quiere reconocerlos, pero le cuesta. Solo me dice a mi ‘Mamá’ y me pide algo”.

Ahora Yolanda tiene a todos sus nietos en custodia (cinco en total) y a su hija. “Todos están conmigo y yo me debo hacer cargo de ellos. Es mucho tiempo encima pero debo estar para que no pase nada”.

Yolanda el lunes en la noche vivió una situación que el médico le dijo que iba a pasar. “Empezó a gritar, a llorar y a decir que le habían pegado. Nos dijo el doctor que podía tener esos ataques”.

La madre de Gisel tiene confianza de que todo vaya mejorando con el pasar de los días. Los cuidados a seguir son muchos porque la víctima debe seguir yendo al Hospital para revisión y a la fonoaudióloga.

Yolanda tiene que comprarle una prótesis a su hija para la cabeza. "La herida está bien, todo esta bien, pero los médicos necesitan eso para volverla a operar. Le ha quedado como un hueco en la cabeza".

“Sale a caminar con sus hermanos y vuelve. Se cansa rápido. Ella es una niña, tiene las actitudes de ellos y hay que ayudarla a que mejore”, finalizó Yolanda.