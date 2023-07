Tentativa de femicidio en Caucete: ¿qué es el trastorno que padece la víctima?, ¿se sanará?

En la jornada de este lunes se dio a conocer que la víctima de tentativa de femicidio en Caucete, Gisel Falcón recibió el alta luego de estar internada casi por un mes. Pero Gisel no se ha recuperado en un 100%, sino que ella ha quedado con un t rastorno cerebral muy complicado, precisamente con una afasia mixta.

En simples palabras la afasia es un trastorno que afecta a la expresión y comprensión. La expresión verbal se reduce a ecolalias y no existe capacidad para denominar imágenes.

image.png Afasia mixta. Imagen ilustrativa

Ante este lamentable contexto, la mujer víctima de violencia no puede hacer declaraciones y menos la denuncia formal. Gisel no se puede expresarse y los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden hablar con ella por decisión de los doctores.

Los profesionales de salud no aseguran si Gisel se mejorará o no. Su recuperación es una incógnita y recién dentro de 3 meses la joven será sometida a nuevos estudios neurológicos para saber si tuvo o no una mejoría.

Desde la justicia dijeron que ella puede quedar con este trastorno de manera permanente, pero esperan que sea solo transitorio y que tenga mejorías con el correr de las días.

El caso sigue siendo investigado por los fiscales Daniela Pringles y Francisco Nicolía, miembros de UFI CAVIG. El plazo de investigación que ellos solicitaron fue de 1 año, es decir, que hay tiempo suficiente para que a ella se les hagan los estudios y corroborar cuál es su estado de salud.

Con respecto al acusado, Jonathan Torres, se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y el plazo de esta medida cautelar es de cuatro meses (se cumpliría en octubre).

La medida cautelar contra Torres fue impugnada por su abogado defensor y la audiencia por la lucha contra esta medida cautelar se realizaría en los próximos días.