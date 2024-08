La versión de los tíos imputados en la causa del baleado en el pecho: "No puedo lastimar a mi sobrino, es mi sangre"

El primero que declaró fue Alberto Salmuni. Él dice que no le disparó. "Yo soy tranquilo, no le puedo hacer daño a mi sobrino. Es mi hijo, es mi primer sobrino que tengo, no le puedo hacer maldad". "Sacó el revolver y me dijo 'me voy a matar' y gatilló, gatilló la tercera vez y se me vino encima y lo agarré".

"Me han hecho pruebas y no me he negado, estuve ahí en el hospital. No tuve intención en lastimarlo, es mi sobrino, mi sangre. Pero él se ha lastimado solo". Mirá toda su declaración:

Después habló Juan Salmuni, señalado de "esconder" lo que había pasado según la teoría que investiga fiscalía. "Lo que ha contado la fiscal no ha pasado. El arma es de mi sobrino. El (por Cristian Salmuni) me decía que se quiere suicidar". "Nunca pensé que iba a hacer algo así, el arma es de él, él se ha querido matar".

Para las fiscales hubo una intención de ocultar el arma, pero Juan dijo: "Yo les decía a las fiscales busquen el arma debe estar ahí en el auto. A las fiscales y a la policía les he dicho toda la verdad. No tengo nada que ocultar".

"Él -señalando a su hermano Alberto- no ha tocado el arma. Me interesa que mi sobrino salga con vida. Nosotros somos los perjudicados. Él jamás ha tocado a mi sobrino. Él no le ha disparado. Cristian al frente de todos los médicos decía 'el arma dónde está. El arma es mía y me he querido matar'". Mirá el video: