La madre de Lucía Rubiño rompió el silencio: dijo que se limpiaron pruebas y apuntó contra los hijos del poder

"Lucía me da fortaleza para poder estar acá. Lo esencial es poder tener a las personas amadas al lado, todo lo demás pierde foco, pierde sentido. Si ayer me preocupaba por una cosa hoy pierde sentido. Todos nos detuvimos ese día. Vos estás en pausa y ves pasar la gente, los autos y decís 'ey paren, esperen' pero el mundo no se frena", reflexionó la madre de la adolescente fallecida.

Belén recordó cómo fue esa última noche que vio a su hija y el especial mensaje que le envió la menor para el Día de la Madre. "Feliz día, gracias por ser mi mamá", escribió Lucía y recibió la respuesta de Belén: "Gracias por ser mi hija".

Ese fue uno de los últimos contactos que tuvo con Lucía hasta recibir el fatal llamado después de la 1 de la madrugada donde una amiga de Lucía le decía que la habían atropellado.

"Hasta el llamado para mí había sido algo en sus piernas nada más. El primer llamado fue diciéndome que habían atropellado a Lucía y el segundo fue de Claudia (la mamá de su amiga) poniéndome a Lucía al teléfono", relató.

Según Belén, su hija sabía lo mal que la había pasado con la pérdida de otra de sus hijas y por eso buscó llevarle tranquilidad. "Ella sabía que yo tenía una preocupación extrema por Valentina y por eso me dijo 'ma venite tranquila, estoy bien'".

Esa fue la última vez que la mujer pudo hablar con su hija que falleció una hora y media después del accidente en el Hospital Rawson. La madre de Lucía apuntó contra los dos jóvenes que corrieron la picada, uno de los cuales es hijo de un juez Federal.

"Voy a volver a agradecer a la jueza Camus porque hay que ser muy valiente, en el contexto de la causa con el hijo de un juez Federal, de haber mandado a la institución que mandaron al menor desde el minuto cero. Da la pauta de que no hubo tiempo de mezclar las cosas, actuó como debía actuar", remarcó Belén.

La madre de Lucía aseguró que confía en la Justicia y espera que la sentencia sea un precedente para que "esto no suceda otra vez, que sea ejemplificador".

Sin embargo, la mujer también reconoció que tienen dudas sobre lo que ocurrió con las camionetas que participaron del accidente. "Esto lo digo por mi instinto de madre. Para mí hubo tiempo de limpiar las camionetas si había alcohol, si había drogas. Lo digo como mamá y también como ciudadana en la desconfianza del sistema. Nos demuestran a diario las fallas del sistema, las fallas de las leyes. ¿Para dónde se inclina la balanza siempre? Que alguien me diga lo contrario", cerró.

Mirá la entrevista completa de Canal 13: