La furia de la hija de Patricia Coria con la prensa: "Son unos imbéciles"

'No quiero que me graben porque mi abogado se va a hacer cargo. Somos tres mujeres que vivimos solas', dijo Natalia Pablo a los trabajadores de Canal 13 que trabajaban en el lugar.

La joven no quería que las cámaras filmaran la detención de Coria aunque todos estaban ubicados en la vereda de la vivienda, un lugar público. "No me filmes", gritó ofuscada y cuando le respondieron que solo hacían su trabajo se despachó con un exabrupto: 'Me chupa un huevo, es mi casa, es mi dirección privada', expresó.

Mirá el video de la furia de Natalia Pablo:

La hija de Patricia Coria increpó a los periodista