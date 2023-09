La frase y el perfil del único sospechoso por el asesinato en Santa Lucía

Fuentes judiciales que estuvieron en el minuto a minuto de la detención, este chico habría tirado frases al aire por lo ocurrido. En una de ellas habría dicho “que no sabe lo que le pasó” o hasta a los efectivos actuantes les habría dicho “que me den lo que tengan que dar”, hablando con respecto a la pena que podría recibir por este hecho que todavía no se lo culpa formalmente (hasta el mediodía de este lunes no se realizó la audiencia de formalización en su contra).