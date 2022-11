La dramática historia del jubilado que denuncia que un abogado lo estafó y se quedó con su casa

Duro golpe Les sacan $400.000 a jubilados sanjuaninos: "Me dejaron con 0.05 pesos en mis cuentas"

Allí vivía el jubilado Molina desde hace más de 10 años, cuando se separó de su mujer, dejó la casa que poseía en el partido bonaerense de San Miguel y compró esa propiedad de 600 metros cuadrados en la calle Ituzaingó para radicarse nuevamente en San Juan. “Me retiré como suboficial mayor de Gendarmería. Era mecánico y reparaba hasta aviones. Y compré ahí porque es una zona tranquila”, cuenta el jubilado que ya está enfermo y casi no escucha. En otros tiempos supo jugar al fútbol, una vez retirado siguió trabajando como mecánico y sus tiempos libres escribía cuentos.

la casa de la disputa.jpg La casa en disputa. Molina denuncia que ocuparon su casa mientras él estaba de viaje.

Contó que en estos últimos años conoció a su vecino el abogado Emiliano Gallo, a quien llegó a considerar su amigo. Molina también aseguró que por esa confianza que tenía, le contó a Gallo que pensaba construir cocheras para alquilar y que desde ese momento el abogado le propuso comprar su propiedad.

“Varias veces me dijo que quería comprar la casa, pero yo no estaba interesado. Pero insistía. Incluso habló con mi abogado, el doctor Correa, y él también le respondió que no estaba en venta”, expresó el jubilado.

“¿Qué iba a hacer yo?, un viejo de más de 80 años. Me dejaron en la calle. Ahí tenía todo, no pude sacar nada", dijo Molina.





El 12 de septiembre último, Molina viajó a Buenos Aires a hacerse estudios médicos y a visitar a su exmujer y sus cuatro hijos, mientras que dejó a otro vecino amigo de apellido Garín como cuidador de la casa. En esos días que estaba fuera de la provincia recibió el llamado de Gallo, quien le dijo que necesitaba verlo urgente para comprar su propiedad y tenía la plata, según el jubilado.

En esa ocasión, Molina le respondió que se encontraba en el partido bonaerense de San Miguel y le reiteró que la casa no estaba en venta. Sin embargo, aproximadamente el 15 de septiembre, Gallo se contactó de nuevo y le dijo que estaba en Buenos Aires, que quería que se encontraran para hacerle una propuesta.

jubilado 1.jpg Auto dañado. El jubilado contó que su auto desapareció y después se le entregaron con el frente chocado.

Según el jubilado, el abogado lo citó en un restaurante. Allí apareció con otro hombre de apellido Slavutzky, almorzaron y otra vez insistió en comprarle la casa. Pero como él no cedió, Gallo le propuso que firmaran un acta compromiso de preferencia de venta; es decir que, en caso que en el futuro resolviera desprenderse de la propiedad, él tuviese la prioridad, de acuerdo a la denuncia.

“Me juró que era un acuerdo de palabra para que más adelante, si cambiaba de opinión, la vendiera a él la casa”, explicó Molina, que relató que ese mismo día Gallo y el otro hombre lo llevaron a una escribanía y le hicieron firmar un papel. Desconoce qué decía ese escrito. No leyeron el contenido del documento ni le dieron copia, tampoco le entregaron ni un peso, señala la presentación judicial.

auto.jpg Su nuevo hogar. El jubilado de 83 años pasa las noches dentro de su auto. No quiere molestar a su hermana y sus sobrinos, además teme que le roben el vehículo.

Todo quedó ahí, como un compromiso de palabra, asegura. Para su sorpresa, el 20 de septiembre Molina recibió el llamado del cuidador de la casa que le avisó que otras personas lo habían desalojado y que estaban ocupando la vivienda. El jubilado recién pudo regresar a San Juan el 6 de octubre y ahí se topó con unos desconocidos que no lo dejaron entrar a su propia casa. “Se quedaron con todo. Con mi ropa, mis muebles. Ni el auto estaba”, agregó.

El abogado de Molina se contactó con Gallo, pero éste le respondió que había comprado la propiedad y que la documentación estaba en el Décimo Juzgado Civil. “¿Qué iba a hacer yo?, un viejo de 80 años. Me dejaron en la calle. Ahí tenía todo, no pude sacar nada. El auto lo recuperé muchos días después. Lo habían dejado en otro lado y encima estaba chocado”, describió.

La denuncia penal fue radicada a mediados de octubre. Desde ese entonces, el jubilado Juan Molina tuvo que buscar refugio en su hermana, donde le dan comida y le permiten asearse. En las noches duerme en su viejo auto Toyota, en una calle del barrio ATSA de Rivadavia.