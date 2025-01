La disputa familiar que terminó con una mujer denunciando a su propia hija por hurto y estafa

A tener cuidado La nueva estafa del cajero automático que no perdona a nadie y puede vaciar tu cuenta en cuestión de segundos

dos.jpg El abogado Mario Morán, el defensor, y la ayudante fiscal Erica Funes, de la UFI CAVIG.

La mujer mayor no se mudó y se siguieron viendo. En octubre último, Natalia Durán le pidió a su madre la suma de 450.000 pesos supuestamente para invertirlo en una cuenta de Mercado Pago, pero nada de eso ocurrió. Después la sospechosa le confesó a su madre que no hizo la operación y le aclaró que no se preocupara, que la plata finalmente se la volvió a depositar en su cuenta bancaria, según la denuncia.

Tampoco habría cumplido con esto último y continuaron frecuentándose, aunque parece que no iban bien las cosas entre ellas. En noviembre pasado tuvieron problemas de nuevo, pues la mujer mayor aseguró que su hija fue a visitarla, le hurtó 30 mil pesos de la cartera y se marchó de la vivienda.

image.png La jueza de garantías Gloria Chicón

Después hubo reclamos, incluso la supuesta damnificada intentó retirar la cocina y sus otras pertenencias de la casa de su hija y no lo consiguió. Fue así que la semana pasada la denunció en la UFI CAVIG, donde también se investiga otro hecho de supuesta violencia intrafamiliar, y logró que detuvieran a su hija Natalia Durán.

Así, el conflicto familiar llegó a la Justicia. Natalia Durán, asístida por el abogado Mario Morán, fue llevada este viernes a Tribunales y la ayudante fiscal Érica Funes le imputó los delitos de hurto y estafas, en dos hechos. Ella se defendió diciendo que no era cierto todo lo que se denunció y ambas se llevaban bien.

Por su parte, la jueza Mónica Lucero dio por habilitada la investigación penal preparatoria y dispuso la libertad de la mujer, dado que no tiene antecedentes y los delitos que le atribuyen son excarcelables.