La campeona argentina de ciclismo fue golpeada y asaltada por motochorros en Villa del Carril

“Hacía mucho que no iba a entrar para Zonda y entonces quedamos de acuerdo con un amigo en encontrarnos este jueves a la mañana e ir para allá”, comenzó contando la ciclista de 19 años, que se especializa en ciclismo de ruta y pista. Eran minutos de las 10.08 cuando pedaleaba sola en su bicicleta por lateral de avenida de Circunvalación y cruzó el Conector Sur, a la altura de la zona de Villa del Carril.

Magali 1.jpg Convaleciente. Magalí ahora guarda reposo en su casa. No sabe cuándo volverá a entrenar.

“Estaba cerca de calle Urquiza y veo que dos personas en moto se ponen a la par. Uno me agarró de la cintura y me tironeó hacia la moto. Me fui contra el piso. Caí en seco, con todo el hombro. Me quise parar rápido, pero cuando me di cuenta no podía mover el brazo y tenía salido el hombro”, relató Magalí, que agregó que en esos instantes el delincuente que viajaba de acompañante también cayó de la moto y luego corrió hacia ella a enfrentarla.

“No sabía qué hacer. Pensé que venía a pegarme, yo seguía en el piso. Ahí le entregué el celular para que no me hiciera nada. El ladrón levantó la bicicleta para llevársela, pero después la tiró y se subió a la moto”, comentó. Los motochorros emprendieron la fuga, mientras que Magalí Balmaceda logró ponerse de pie y se paró en medio de la calle para pedir ayuda a los automovilistas.

Una mujer detuvo su coche y le prestó el celular. “No tuve miedo. Fue más la bronca, porque no me pude defender. Dentro de todo me lo tomé con tranquilidad. Es más, la señora que venía en el auto estaba más nerviosa que yo y no podía marcar en el celular”, detalló Magalí, quien le pidió el celular y llamó a su papá para contarle que acababan de asaltarla. Le precisó dónde estaba, pero a la vez le aclaró: “Estoy bien”.

Su padre llegó antes que la Policía y la ambulancia. La joven ciclista fue trasladada por su papá al Hospital Guillermo Rawson. Primero le señalaron que tenía fractura, posteriormente le aclararon que era una luxación de hombro. Magalí ahora se recupera en su casa y su único alivio es que no sufrió más lesiones y no le robaron su costosa bicicleta.