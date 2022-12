Juicio Raúl Tellechea, habló su hijo Gonzalo: "Mi papá sufrió extorsión, tenía miedo"

Este martes también estaba estipulado que Mauricio Tellechea, otro de los hijos, declarara pero no se pudo presentar en la Justicia Federal porque estaba muy comprometido con su trabajo, fuentes allegadas dijeron que tenía que tomar exámenes ya que él es profesor en una materia. Mariana Telleche era la otra que iba a atestiguar.

La declaración de Gonzalo duro más de 3 horas y por las lágrimas que lo invadían tuvo que parar en dos momentos. Contó los inicios de relación de su papá desde los 12 años, ya que el ciclismo los unió siempre. Fuentes judiciales dijeron que la defensa también le hizo preguntas al testigo sobre la situación económica de su papá o sabía si tenía problemas en su trabajo, y Gonzalo desconocía esa información.

DECLARACIONES DE GONZALO TELLECHEA

Gonzalo fue el primer testigo de este juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea y contó desde el comienzo de su relación hasta la última vez que lo vio y supo de él. Habló sobre el enojo de él con los miembros de la mutual por la denuncia que le impusieron a su padre cuando estaba desaparecido. "Fue un desagrado que pusieran esa denuncia cuando estaba desaparecido". También sintió que la investigación giró contra ellos en un inicio: " 'Tené cuidado, te está siguiendo la policía' me dijo un amigo. (...) En la policía no confiábamos más".

WhatsApp Image 2022-12-20 at 14.32.29.jpeg

Otro de los testimonios que dio Gonzalo es por el miedo que empezó a sentir su padre. "Mi papá era una persona muy confiada. Me decía que hiciera las cosas sin miedo. Pero en los días previos me dijo en una ocasión 'cerrá la puerta con llave' o 'llamame cuando llegues'. En ese momento no dimensione las cosas, ahora que pasó, lo dimensioné. Después de su desaparición dimensioné el miedo de mí papá".

Contó la situación cuando supuestamente Cortez Páez (arrepentido) se comunicó con ellos por teléfono para haber una reunión. Esto habría pasado en noviembre y su hermano Mauricio fue el que se juntó. Luego de juntarse en cercanías de Plaza 25 de Mayo se dirigieron hacia plaza la joroba, frenaron y empezaron a escribir cosas. La información era de un croquis en Ullum, lugar donde la policía hizo rastrillaje y no se encontró nada.

Gonzalo el martes 28 de septiembre del 2004 fue hacia el departamento de su papá, entró con su llave y cambió la bicicleta porque la suya estaba pinchada. Vio el departamento normal y se fue a estudiar. Después al otro día tuvo una carrera en 'La Granja ' y cuando terminó, la pareja de su papá le contó que Raúl estaba desaparecido. La denuncia a la policía la hizo ese día, alrededor de las 14:30 horas. Gonzalo espetó que ese día se enteró de la reunión que había tenido su papá con los miembros de la mutual (habría sido el lunes 27 de diciembre).

El juicio ha pasado a un cuarto intermedio hasta el 6 de febrero, informaron fuentes judiciales. En este juicio hay 10 imputados y son: Luis Moyano (miembro de la comisión ejecutiva de la Mutual del Personal de la UNSJ y secretario de Promoción Social del gobierno de José Luis Gioja), Miguel del Castillo (exintegrante de la mutual de la UNSJ), Eduardo Oro (exintegrante de la mutual), Luis Alonso (exintegrante de la mutual), Sebastián Cortés Páez (supuesto arrepentido), Miguel González (exjefe de la Policía de San Juan), Mario León (exjefe de Seguridad Personal de la Policía), Alberto Flores (expolicía exonerado de la fuerza), Juan Marcelo Cachi (exsecretario del Consejo de la UNSJ) y Aurora Ahumada (empleada de la Mutual).