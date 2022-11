Jugoso botín: robaron 200 kg de salame, 80 de jamón y 12 corderos en una finca de Albardón

Delincuentes dieron un sorprendente golpe en una finca de Albardón, con un jugoso botín. No se llevaron dinero, pero fue igualmente valioso: se llevaron 12 corderos, 200 kilos de salame, 80 kilos de jamón, otros tantos de embutidos y las herramientas de trabajo del dueño y los empleados.

“Esos son los ahorros de mi vida. Como ahora no se puede tener la plata en la mano, durante el año me tomo el trabajo de criar animales y en invertir en embutidos y fiambres. Pero se llevan todo. Esta última vez me abrieron los freezers y se llevaron hasta los huesos”, relató indignado Alfredo Pantano.

robo 1.jpg Daños. Así dejaron una de las ventanas de los depósitos de la finca Pantano.

El productor contó que los delincuentes entraron a su finca las noches del miércoles y del viernes y la madrugada del domingo pasado. La maniobra es la misma, entran por el fondo de la finca que da al canal y al río San Juan y después ingresan a los corrales y al depósito.

Los ladrones arrasaron con los animales. Se llevaron 12 corderos vivos y una gallina, pero también productos que estaban a la espera de su venta. Sustrajeron 200 kilos de salame, al menos 80 kilos de jamón, 15 kilos de morcilla y 15 de butifarra, señaló Pantano, quien explicó que eso está valuado en 800 mil pesos. Por otro lado, cada cordero cuesta alrededor de 7 mil pesos. También se llevaron 10 cuchillas.

robo 2.jpg La otra finca. En la propiedad de los Puerta entraron a los corrales de los lechones y voltearon parte de una pared para sacar a los animales.

“Desgraciadamente no es un problema de la Policía. Porque los ladrones roban, los meten presos y a los días los sueltan. Y no nos queda más que seguir trabajando. Vivo de esto”, agregó el productor. Uno de sus empleados contó que de la misma finca le robaron sus dos caballos y a uno lo encontró faenado.

El mismo drama padece la familia Puerta, que en el mes de octubre sufrió dos robos en su finca. En esos dos hechos perdieron 21 lechones, cada uno de aproximadamente de 8 kilos. Están tan cansados de los robos que decidieron poner alarma en la finca para evitar el ataque de ladrones.