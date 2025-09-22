martes 23 de septiembre 2025

Invocó a Satanás desde el balcón de un hotel en pleno centro y generó preocupación

El episodio ocurrió pasadas las 20 en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia. El sujeto, que irrumpió a la fuerza en el edificio, fue reducido por la Policía en medio de un fuerte operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La calma del centro sanjuanino se vio alterada este lunes por la noche cuando un hombre, fuera de sí, irrumpió en un hotel de calle Entre Ríos y Rivadavia y comenzó a gritar frases incoherentes desde una ventana del segundo piso. Entre los alaridos, invocaba a Satanás, lo que generó desconcierto entre transeúntes y clientes de la confitería ubicada en la planta baja del edificio.

De acuerdo a las fuentes policiales, el individuo, de unos 30 a 40 años, había ingresado a la fuerza y subió rápidamente hasta una de las habitaciones. Desde allí abrió el balcón e intentó trepar con intenciones de atentar contra su vida. Las imágenes y videos captados por testigos se viralizaron de inmediato en redes sociales.

El operativo movilizó a varios patrulleros y a personal de Emergencias Médicas. Los efectivos lograron contener al hombre, que pidió perdón y aseguró haber cometido hechos ilícitos como justificación de su accionar. Aunque no se descarta que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia o atravesando un brote místico, quedó bajo asistencia profesional para resguardar su integridad.

