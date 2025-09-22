Invocó a Satanás desde el balcón de un hotel en pleno centro y generó preocupación

La calma del centro sanjuanino se vio alterada este lunes por la noche cuando un hombre, fuera de sí, irrumpió en un hotel de calle Entre Ríos y Rivadavia y comenzó a gritar frases incoherentes desde una ventana del segundo piso. Entre los alaridos, invocaba a Satanás, lo que generó desconcierto entre transeúntes y clientes de la confitería ubicada en la planta baja del edificio.

De acuerdo a las fuentes policiales, el individuo, de unos 30 a 40 años, había ingresado a la fuerza y subió rápidamente hasta una de las habitaciones. Desde allí abrió el balcón e intentó trepar con intenciones de atentar contra su vida. Las imágenes y videos captados por testigos se viralizaron de inmediato en redes sociales.

El operativo movilizó a varios patrulleros y a personal de Emergencias Médicas. Los efectivos lograron contener al hombre, que pidió perdón y aseguró haber cometido hechos ilícitos como justificación de su accionar. Aunque no se descarta que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia o atravesando un brote místico, quedó bajo asistencia profesional para resguardar su integridad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1970287697035251915&partner=&hide_thread=false Invocó a Satanás desde el balcón de un hotel céntrico y generó caos. pic.twitter.com/sft84jpMJL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 23, 2025

