jueves 6 de noviembre 2025

Interceptaron en San Juan un camión que llevaba a Chile más de 300 kilos de hojas de coca escondidos

La tarea fue realizada por el Escuadrón 66 de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta Nacional N°141. Mirá dónde estaba escondida la carga ilegal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el este sanjuanino, Gendarmería Nacional interceptó el camión que trasladaba más de 300 kilos de hojas de coca, desde Jujuy hacia Chile.

image

Un importante operativo de control llevado a cabo por Gendarmería Nacional en el este sanjuanino permitió interceptar un camión que trasladaba más de 300 kilos de hojas de coca, mercadería considerada en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. El vehículo, que provenía de Palpalá (Jujuy), tenía como destino final a Chile.

Noviembre arranca con dos ediciones itinerantes de la Feria Agroproductiva.
Novedad: la Feria Agroproductiva de San Juan suma dos ediciones itinerantes en noviembre
El SMN aseguró que hay alerta por altas probabilidades de la ocurrencia de tormentas este jueves en San Juan.
Bajo alerta, jueves con vientos variables y probabilidad de tormentas en San Juan
image

Según informaron fuentes de Gendarmería Nacional, los efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” detuvieron la marcha del camión con acoplado mientras circulaba por la Ruta Nacional N°141, en las inmediaciones del Paraje Forestal Caucete. Al realizar la inspección correspondiente, los uniformados detectaron varios paquetes ocultos tanto en la caja de herramientas como en la cabina del tractor.

image

Ante la presencia de testigos, se procedió a abrir los compartimentos, hallando numerosos bultos con hojas de coca. El pesaje final arrojó un total de 306 kilos con 953 gramos, según precisó la fuerza.

Intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso la incautación de la sustancia y de todos los elementos de interés vinculados a la causa. El conductor del camión, un ciudadano argentino, fue notificado y quedó supeditado a la causa, aunque se le permitió continuar su itinerario.

image

