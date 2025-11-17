Intentó sustraerle el celular a un repartidor de pan en pleno centro y terminó detenido

Un repartidor de pan sufrió un intento de robo en pleno centro capitalino y el presunto ladrón terminó tras las rejas. El episodio ocurrió en la concurrida esquina de Avenida Libertador y General Acha, donde un hombre intentó sustraer un teléfono celular marca ZTE desde el interior del vehículo de la víctima, que había quedado con los vidrios bajos mientras realizaba su trabajo.

El implicado fue identificado como Marcos Luis Palacios, de 39 años. Según fuentes policiales, personal de la Brigada Femenina del Cuerpo Especial de Vigilancia fue alertado por transeúntes que vieron a Palacios manipulando el auto del repartidor con intenciones de robo. De inmediato, los efectivos intervinieron y concretaron la detención.

Palacios quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por el delito de hurto en grado de tentativa, por lo que será sometido al procedimiento especial que resuelve este tipo de hechos de manera inmediata. WhatsApp Image 2025-11-17 at 11.57.58

