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En la Terminal

Intentaron retirar una encomienda con droga valuada en $22 millones y terminaron detenidos

La Policía Federal secuestró 1,5 kilos de marihuana y el vehículo en el que se movilizaban.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre y una mujer fueron arrestados el viernes por la noche en las cercanías de la Terminal de Ómnibus de Capital, en San Juan, tras retirar un paquete que contenía 1,5 kilos de cogollos de marihuana, con un valor estimado superior a los 22,5 millones de pesos.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco de controles en el área de encomiendas. El operativo se desarrolló alrededor de las 19:30 en calle Pueyrredón, entre Santa Fe y General Paz, donde personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) advirtió maniobras sospechosas.

De acuerdo a fuentes del caso, los agentes detectaron a dos personas que estarían vinculadas al narcomenudeo. Ambos retiraron una caja de cartón desde un punto de entrega ubicado fuera de la terminal y luego se desplazaron en un Volkswagen Polo.

Ante esta situación, se dio intervención al magistrado de turno, quien autorizó el procedimiento. Poco después, con la intervención de un can detector de narcóticos, se confirmó que el paquete contenía estupefacientes.

Con la presencia de testigos, los efectivos abrieron la caja y hallaron cinco bolsas de nailon selladas al vacío con cogollos de marihuana. El peso total fue de 1.500 gramos y, según indicaron fuentes policiales, su valor en el mercado ilegal supera los 22,5 millones de pesos.

Los detenidos fueron identificados como Lautaro Nair Abraham Díaz, de 26 años, domiciliado en Rivadavia, y Romina del Valle Brizuela, de 37, residente en el barrio Los Surcos, en Chimbas.

Durante el operativo también se secuestró el vehículo en el que se trasladaban. Por disposición del fiscal interviniente, ambos quedaron alojados en dependencias de la DUOF San Juan, mientras avanza la investigación para establecer el origen de la droga y quiénes enviaron la encomienda.

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