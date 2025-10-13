martes 14 de octubre 2025

Video

Imágenes exclusivas: así fue el traslado del bebé mellizo y recién nacido en Barreal

Su mamá y su hermano fueron llevados en ambulancia hasta la Capital, donde fueron asistidos de inmediato en el Hospital Rawson. Por fortuna, el segundo parto salió bien y el chiquito que viajó en helicóptero se encuentra en buen estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mañana de este lunes se vivió una situación de emergencia médica en Barreal, en Calingasta, donde una mujer embarazada de mellizos inició trabajo de parto de manera prematura. Dada la complejidad del caso y la distancia con respecto al centro de salud de mayor especialización, se activó un importante operativo sanitario que combinó recursos terrestres y aéreos.

El primero de los bebés nació en la localidad cordillerana y, tras ser estabilizado, fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Rawson. El recién nacido, con un peso de 1,3 kilos, ingresó directamente al servicio de Neonatología, donde permanece bajo cuidados intensivos, en estado delicado pero estable.

Mientras tanto, la madre —aún con el segundo bebé en gestación— fue trasladada en ambulancia, acompañada por un equipo médico especializado en ginecología y pediatría. Los profesionales estuvieron preparados durante todo el trayecto por si el segundo parto se adelantaba durante el traslado.

En las imágenes registradas durante la jornada, se puede observar la llegada del helicóptero sanitario al helipuerto del Escuadrón de Gendarmería en Barreal, cuyas instalaciones fueron gentilmente cedidas para facilitar el operativo. También se ve el arribo de la ambulancia y la minuciosa preparación del recién nacido en su incubadora antes del vuelo.

El despliegue contó con la participación coordinada de Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Barreal y personal de Protección Civil, quienes trabajaron con precisión para garantizar la asistencia y el traslado seguro de la madre y sus bebés.

Desde el Hospital Rawson, confirmaron al mediodía que el segundo parto aún no se había producido, y que tanto la madre como el primer bebé están siendo monitoreados de cerca por el equipo médico.

Este operativo vuelve a destacar la importancia de los mecanismos de emergencia interinstitucionales en zonas alejadas, que permiten dar respuesta rápida y eficaz en situaciones críticas como la vivida este lunes en el corazón de Calingasta.

