lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hospital Rawson

Insólito: embarazada de mellizos, dio a luz a uno en Calingasta y el otro quedó en el vientre

El hecho sucedió durante la mañana de este lunes. Por este motivo, hubo un operativo con helicóptero y ambulancia hacia el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes por la mañana, en Barreal -Calingasta-, se vivió un hecho fuera de lo común. Una mujer embarazada de mellizos comenzó de manera prematura la labor de parto. Ante la urgencia y la distancia del departamento, se activó un operativo sanitario coordinado que combinó traslado terrestre y aéreo.

Lee además
oriana sabatini mostro su panza de embarazada
Redes

Oriana Sabatini mostró su panza de embarazada

El primer bebé nació en la localidad cordillerana y fue trasladado en helicóptero al Hospital Rawson, llegando estable y con un peso de 1,3 kilos. La madre, aún con el segundo bebé en el vientre, viajó en ambulancia acompañada por un equipo de ginecología y pediatría, preparados para actuar en caso de que el segundo parto se adelantara.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, destacó la coordinación entre los servicios de salud de Barreal y el sistema de emergencias provincial. “Se trató de un embarazo complicado y se adelantó. Gracias a la utilización de todos los recursos disponibles, los mellizos y su mamá se encuentran en buen estado de salud”, señaló desde el hospital en Capital.

“Para la complejidad del caso y la prematurez, activar el traslado aéreo fue clave. En solo 40 minutos, el primer bebé ya estaba en Neonatología. Para eso están las herramientas: para dar respuestas rápidas y seguras”, añadió.

El pequeño guerrero permanece bajo cuidados intensivos en Neonatología, mientras el equipo médico sigue de cerca la evolución de la madre y del segundo bebé, que aún espera su momento para llegar al mundo, según se conoció durante el mediodía de este lunes.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores

Por Redacción Tiempo de San Juan
UDAP Y AMET confirmaron que harán paro este 14 de octubre. 
Posición oficial

Paro docente en San Juan: qué dice el Gobierno sobre el descuento del día

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre
Comercio movido

Seis de cada diez sanjuaninos se anticiparon a la compra del regalo por el Día de la Madre

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!
Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque