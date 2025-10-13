Insólito: embarazada de mellizos, dio a luz a uno en Calingasta y el otro quedó en el vientre

Este lunes por la mañana, en Barreal - Calingasta -, se vivió un hecho fuera de lo común. Una mujer embarazada de mellizos comenzó de manera prematura la labor de parto. Ante la urgencia y la distancia del departamento, se activó un operativo sanitario coordinado que combinó traslado terrestre y aéreo.

El primer bebé nació en la localidad cordillerana y fue trasladado en helicóptero al Hospital Rawson, llegando estable y con un peso de 1,3 kilos. La madre, aún con el segundo bebé en el vientre, viajó en ambulancia acompañada por un equipo de ginecología y pediatría, preparados para actuar en caso de que el segundo parto se adelantara.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, destacó la coordinación entre los servicios de salud de Barreal y el sistema de emergencias provincial. “Se trató de un embarazo complicado y se adelantó. Gracias a la utilización de todos los recursos disponibles, los mellizos y su mamá se encuentran en buen estado de salud”, señaló desde el hospital en Capital.

“Para la complejidad del caso y la prematurez, activar el traslado aéreo fue clave. En solo 40 minutos, el primer bebé ya estaba en Neonatología. Para eso están las herramientas: para dar respuestas rápidas y seguras”, añadió.

El pequeño guerrero permanece bajo cuidados intensivos en Neonatología, mientras el equipo médico sigue de cerca la evolución de la madre y del segundo bebé, que aún espera su momento para llegar al mundo, según se conoció durante el mediodía de este lunes.