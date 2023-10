Hecho muy importante en San Juan: ¿la causa de fraude de Escobar contra Hugo Naranjo prescribió?

Según Diario de Cuyo, para la fiscal general subrogante -Leticia Ferrón de Rago- el periodo de prescripción ya ocurrió; explicando que debe contarse desde que se realizó la requisitoria fiscal el 8 de septiembre de 2017.

Diferente es la postura del abogado que representa los intereses de Escobar, Andrés Noguera. Él insiste que no prescribió porque la citación para el debate quedó en pie y no fue cuestionada por las partes. Ante este contexto, la Corte de Justicia debe decidir si prescribió o no.