Habló el empresario sanjuanino que sufrió el robo de su costosa camioneta en La Serena

No se muestra furioso, pero sí resignado. A Pablo Rubiño no se le pasó la traumática situación que vivió hace diez días en la ciudad chilena de La Serena cuando le robaron su costosa camioneta Ford Raptor. Es que, además de la sustracción del vehículo valuado en más de 35 millones pesos, el empresario sanjuanino y su familia afrontaron otra odisea. Como también perdieron toda la documentación y encima quedaron varados, debieron realizar todo tipo de gestiones y trámites para poder regresar a la provincia.

“No es indignación. Es impotencia. Nos quedó la amargura porque fuimos de vacaciones y pasó algo que nunca imaginamos. Y esto no es contra los argentinos solamente. A ellos (por los chilenos) también les roban todos los santos días. Me da la impresión que se relajaron con la seguridad. Siempre veíamos mucha presencia de carabineros, pero en esta ocasión no. Ahora, después del robo y de otros hechos que pasaron, llenaron las calles de carabineros”, explicó Rubiño, quien es dueño de una empresa sanjuanina de transporte y servicios y maneja firmas en otros rubros.

El empresario, su mujer y sus tres hijos estaban en La Serena desde fines de diciembre. Habían ido en su Ford Raptor F150 y se hospedaban en un edificio de Avenida del Mar. El domingo 8 de enero, Rubiño y su esposa salieron en la camioneta para visitar a unos amigos que se alojaban sobre la misma arteria, pero a siete cuadras. “No encontramos estacionamiento. Pero dimos una vuelta y la estacionamos sobre la misma Avenida del Mar, a una cuadra del edificio de mis amigos. Esa noche el tráfico era infernal y había gente caminado por todos lados. ¿Quién iba a pensar me iban a llevar la camioneta de ahí?”, dijo.

Eso fue a las 23.30 del domingo. Hasta las 1.10 del lunes 9 de enero, la camioneta seguía estacionada en ese lugar, explicó. “Bajamos del edificio a las 1.25 y vimos que casi no había gente y no quedaban más de diez vehículos sobre la avenida. Apreté el control para desactivar la alarma y que se prendan las luces de la camioneta, pero no la veía. No la veía. La camioneta ya no estaba”, relató, ahora más calmo, aunque esa noche no durmió.

camioneta.jpg Costosa. Rubiño comentó que el valor de la camioneta puede llegar a los 40 millones de pesos.

Contó que llamó al 911 y lo atendieron de inmediato. Los carabineros llegaron rápido y labraron un acta con todo su testimonio. Recién a las 48 horas pudo retirar la copia de la denuncia de la fiscalía, pero no le dieron ninguna novedad del vehículo. Hasta hoy no la encuentran. Se sospechan que los ladrones utilizaron inhibidores para anular la alarma del vehículo.

“Para ese momento ya se había comunicado la gente de la Casa de San Juan en Chile y del Gobierno de Chile. La verdad es que se portaron de una excelente manera. Entiendo que actúan así en todos los casos y con los sanjuaninos que sufren robos. Pero también llamó la atención el robo. Porque hay robos menores, pero que roben tantos vehículos, es nuevo”, explicó Rubiño.

La situación de los Rubiño fue complicada. “Excepto los DNI y las tarjetas que llevábamos con nosotros, todo el resto se encontraba en la camioneta”. Entre esas cosas, perdieron los documentos de los chicos, los pasaportes, las billeteras, dinero y los papeles del vehículo, señaló.

No sólo les robaron la camioneta, los ladrones también se llevaron los documentos de la familia, dinero y otros elementos que tenían dentro del vehículo.

Ahí empezó el engorroso peregrinar por la Aduana para informar sobre la sustracción del vehículo con el que ingresaron a Chile. También debieron trasladarse a la sede de la Embajada Argentina, en Valparaíso, para obtener la documentación provisoria de los niños y así poder cruzar la frontera. “Es un trauma porque te genera problemas de todo tipo. Hay que pensar en cómo moverte, cómo venirte a San Juan y cómo traer todas las cosas que llevamos en la camioneta”, relató. En su caso, salieron del paso porque cuentan con recursos económicos y consiguieron que alguien partiera desde San Juan con otro vehículo para que los trajera de vuelta.

“Sentís mucha impotencia. Después te pones a pensar que hay cosas peores. Podríamos haber tenido un accidente. Nos podrían haber golpeado o asaltado arriba de la camioneta”, reflexionó Rubiño, quien volvió a aclarar: “Ésto no es contra los argentinos, en absoluto. En noviembre robaron una camioneta igual y era de un ciudadano chileno. Al que pillan mal parado, les roban”.

La familia Rubiño regresó a San Juan este martes 18 de enero, casi como lo tenían planeado. Pero los problemas continúan. “El drama ahora es el papelerío que hay que hacer por el seguro que tiene la camioneta. No es sencillo. Además, hay un tiempo de espera, por cualquier cosa que aparezca. Y tranquilo uno no puede estar. Porque los precios de estos vehículos hoy están desactualizados con todo”, explicó el empresario, quien afirmó que el valor de su camioneta puede oscilar en los 40 millones de pesos.

“La verdad es que la gente quedó marcada por los robos y se asustó", dijo Rubiño.



Mientras tanto no descarta volver a La Serena. “Espero poder volver, si pasa todo esto (por la ola de robos). Hace cuarenta y siete años que mi familia tiene casa en La Serena. Mis viejo la hicieron. Y fui casi todos los años. Para mí, es mi otra casa”, afirmó.

De la misma forma, remarcó lo que notó en muchos argentinos que eligieron las playas chilenas para vacacionar. “La verdad es que la gente quedó marcada por los robos y se asustó. Hoy, en la Avenida del Mar, prácticamente no ves vehículos con patentes argentinas. Todos están aterrorizados y guardan sus autos en las cocheras. En la misma Embajada había como diez personas que sufrieron robos y que pedían documentación para regresar al país”.