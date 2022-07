Se trata de un hecho que se dio el 24 de junio último, cuando el médico fue abordado por un sujeto en la salida de un centro de salud ubicado en calle Laprida en horas de la tarde, que le arrojó una sustancia, debiendo ser hospitalizado el profesional en el Marcial Quiroga por quemaduras.

Cabello fue detenido días después y ahora aseguró que "soy oxígeno- dependiente, no puedo salir de mi lugar, porque tuve Covid dos veces, por eso ando con la mochila, no puedo caminar".

cabello.png

Analizó sobre Luque que "lo que pasa es que él tiene un problema, tiene varios enemigos por el tema de redes sociales, con respecto a mala praxis que ha provocado". Analizó sobre Luque que "lo que pasa es que él tiene un problema, tiene varios enemigos por el tema de redes sociales, con respecto a mala praxis que ha provocado".

También declaró que "yo deduzco que acusándome a mí quiere saltarse el problema del Ministerio de Salud, está sumariado. Yo tengo 4 operaciones, 4 mala praxis y dos de carácter intencional porque nunca me informó de sacarme los meniscos y del daño que me ha hecho. Yo no puedo caminar".

cabello2.png

Tranquilo, mientras se trasladaba en silla de ruedas, Cabello remarcó que "yo no tengo nada que ver con eso", en alusión a los hechos que se endilgan. Y reiteró sobre el traumatólogo que "tiene tantos enemigos, por lo que he visto en las redes sociales, que lo podría haber hecho cualquiera". Y finalizó: "Ni lo hablo, no merece ni que le dirija la palabra. El daño que me ha hecho es muy grande. No puede ser que una persona con esos antecedentes esté de jefe de servicio de traumatología porque tiene muchos enemigos".