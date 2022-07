El acusado de agredir al médico se defendió: "Puede decir lo que quiera, me lo va a tener que probar"

Miguel Ángel Cabello insiste en que no fue él quien tiró ácido contra el traumatólogo Daniel Luque . Recluido en su casa de Trinidad, habló brevemente con TIEMPO DE SAN JUAN y negó ser el autor del ataque. “Puede decir lo que quiera, me lo va a tener que probar”, dijo tajante en referencia a la denuncia del médico . Los vecinos calificaron de “conflictivo” al hombre de 67 años que alguna vez fue carpintero y cantante.

casa.jpg

Señalan a Cabello como la persona que se acercó por atrás al médico, mientras éste abría el portón, y le tiró un chorro de líquido batería de auto que llevaba en un termo. Luque se defendió y revoleó la bolsa que llevaba. Ahí, supuestamente, Cabello le apuntó con un arma de fuego y le gatilló, pero no salió el disparo. Hay un video grabado por una cámara de seguridad que registró la escena.

Cabello no quiso atender en persona a TIEMPO DE SAN JUAN, pero habló a través del intercomunicador de la cámara de seguridad que posee en el ingreso a su domicilio. “Puede decir lo que quiera (en referencia a Luque), me lo va a tener que probar”, respondió cuando se le preguntó si él era el atacante de Luque. “No se puede acusar a una persona así nomás. Yo sí tengo una demanda contra él. Me dejó los meniscos hechos una miseria”, agregó.

image.png Secuestros. Estas armas y municiones encontraron en la casa de Cabello.

En todo momento se mostró esquivo, pero contó: “Estoy complicado de salud. Estoy en cama y con respirador. Les pido disculpas si no salgo a atenderlos. Tuve problemas dos veces por el COVID, tengo mal la columna, los pulmonares y los dos hombros dislocados”. Aclaró que más adelante hablara extensamente, dijo que por ahora no puede dar más declaraciones y que su abogado se está encargando de todo.

Cabello es un viejo vecino de esa zona de Trinidad. Es separado y su oficio de toda la vida fue el de carpintero. Tenía un taller en su casa, pero debido a sus problemas de salud dejó de trabajar. También fue cantante melódico, acompañó a su hijo en algunas presentaciones, contó una persona que lo conoce. De hecho, en su Facebook hay fotos de él cantando en un escenario.

Cabello.jpg De cantante. Cabello es carpintero, pero también se dedicó al canto.

No tiene mucho diálogo con los vecinos, dado que aseguran que posee “un carácter muy especial” y es “conflictivo”. Una persona que vive en la misma cuadra aseguró que mantuvo discusiones con otros vecinos y hasta se tomó a golpes. Por eso no se sorprendieron que terminara mezclado en este último episodio que tuvo como víctima al médico.

Otro dato es que en su casa tenía una pistola calibre 22, una escopeta y municiones. Todo esto fue encontrado el viernes último durante un allanamiento. A raíz de este secuestro podrían abrirle otra causa penal por tenencia ilegal de armas.