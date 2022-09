Grabó el encuentro sexual con una sanjuanina, después quiso extorsionarla y ahora es investigado

El estudiante de enfermería no fue detenido, pero el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli autorizó el allanamiento en su domicilio y secuestraron su celular, su computadora y todo soporte informático en busca del video o las imágenes que tomó de esa joven mujer, que es separada y mamá.

Esta historia empezó tiempo atrás cuando la víctima conoció a Echeverría a través de una red social. Intercambiaron mensajes y se hicieron amigos. Después entraron en confianza hasta que pactaron una cita. Una noche de agosto se encontraron y tuvieron sexo casual. La chica afirmó que esa noche descubrió que el muchacho había grabado, sin su consentimiento, ese encuentro íntimo, según la denuncia. Ante el reclamo de ella, éste le prometió que lo borraría, señalaron fuentes tribunalicias.

Siguieron en contacto, pero a los días ella decidió cortar todo tipo de relación con Echeverría, explicaron fuentes del caso. Siempre había quedado claro que no eran novios ni nada, que tuvieron sexo sólo esa noche y no iba a volver a pasar. Sin embargo, el muchacho no lo entendió así y le envió mensajes violentos. Pero, además, comenzó a amenazarla diciéndole que, si no estaba con él, iba a subir el video y las fotos a las redes sociales.

La situación de hostigamiento llegó al extremo que el sujeto habría puesto en su estado del celular una imagen de ella, justamente, para que lo viera. También la amenazó expresándole, palabras más palabras menos, que “todo el mundo se va a enterar lo p... y regalada que sos”, entre otras cosas, comentó una alta fuente judiciales.

La chica entró en pánico, fue por eso que se presentó en el CAVIG y denunció al muchacho. La fiscal Ruiz Carignano inició las actuaciones investigaciones a principio de septiembre y ahora el estudiante de enfermería es investigado por el presunto delito de coacción. El juez Meglioli le prohibió divulgar cualquier imagen de la joven, también ordenó que no se le acerque ni la moleste.