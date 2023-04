Fijaron la fecha del juicio a los policías sanjuaninos acusados de rayar el auto de otro efectivo

policías.jpg Los acusados. El cabo primero Gerardo Albarracín (a la izquierda) y el oficial inspector Gastón Cuello en una de las audiencias.

Según la acusación, los dos policías se pusieron de acuerdo esa madrugada para ausentarse de su guardia en la sede del Comando Radioeléctrico. Supuestamente se cambiaron parte de la ropa y partieron en la moto Yamaha YBR 250 de Cuello con intenciones de vengarse del agente Néstor Páez del CISEM a raíz de un informe que éste había hecho antes y por el cual los castigaron a ambos, indicaron.

Video grafiti policia

Cuello y Albarracín se trasladaron hasta cercanías del predio del CISEM, en las calles Agustín Gómez y Santiago del Estero, en Capital. Para fiscalía, el primero de ellos descendió de la moto, caminó hasta auto Renault Logan de Páez, lo rayó con pintura en aerosol roja en todo el costado izquierdo y luego fugó en compañía del otro policía, de acuerdo a la acusación fiscal.

Para el fiscal Roca existen pruebas de que el ataque fue cometido por los policías Cuello y Albarracín, incluso presentaron grabaciones de las cámaras de seguridad en el que se ve la acción. Para los abogados Claudio Vera y Gustavo Sánchez, los defensores, eso no está probado y afirman que el hecho no configura delito porque no se concretó el daño.

Lo cierto es que ambos van a juicio y el fiscal busca que los condenen. Y ya fijaron la fecha. El debate oral y público se iniciará el miércoles 26 de abril próximo y será presidido por la jueza Celia Maldonado, quien tendrá la última palabra sobre si son o no culpables.