Femicida sanjuanino recuperó la libertad y la familia de la víctima se mostró resignada

Pasaron 17 años de aquella madrugada del 29 de marzo de 2007, cuando Roberto Villarroel apuntó con un arma de fuego a su esposa y le disparó justo en el pecho. La bala atravesó la humanidad de Silvina Beatriz Gómez y le arrebató la vida al instante, por lo que el asesino fue juzgado y condenado. Si bien la figura de femicidio aún no existía como tal, el femicida fue castigado con prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, el sentenciado recuperó la libertad.

Su abogado, César Jofré, apeló el fallo de Zapata y no sólo logró que un tribunal superior lo apartara del caso, sino que su patrocinado pudiera sacar provecho del beneficio otra vez, tras haber cumplido la mitad de la pena tras las rejas. Acorde consignaron las fuentes judiciales, Villarroel tenía que ser tratado con la Ley de Ejecución Penal anterior, que permitía las salidas a los delincuentes sin importar el delito que hubieran cometido.

Fue recién en 2017 cuando una nueva ley se incorporó al fuero penal y estableció modificaciones para evitar que homicidas pudieran ser beneficiados de tal forma. Las nuevas modalidades en ejecución establecieron, por ejemplo, que aquellos que cometieron homicidios deben cumplir la pena de punta a punta sin poder ser beneficiado con pruebas como la libertad condicional o las salidas transitorias.

Las fuentes explicaron que la ley no resulta retroactiva y, por lo tanto, el condenado debía ser sometido a las leyes que regían cuando recibió la pena. Es por ese argumento jurídico que Reverendo dictó el fallo a favor del femicida que estando dentro del Penal de Chimbas estudió y se recibió de abogado.

Su buena conducta y el concepto que las autoridades formaron sobre su persona fueron la combinación clave para que pudiera ser beneficiado. Sin embargo, la noticia no cayó para nada bien en el entorno de la víctima, que fue notificado hace dos semanas atrás.

Una de las hijas de Silvina, Emilse, habló con Tiempo de San Juan y se mostró desanimada al mismo tiempo que resignada. "Así son las leyes y uno no puede hacer nada, lamentablemente", sostuvo la chica de apenas 19 años. Acorde manifestó, admitió no tener miedo de cruzarlo por la calle, aunque confesó que preferiría no hacerlo.

Allá por 2022, cuando trascendió que comenzaría a gozar de las salidas, la noticia también generó malestar en la cárcel por este permiso. Villarroel tiene pena de perpetua y asesinó a su mujer. Es decir que estuvo implicado en el crimen de una mujer y con un trasfondo de la violencia de género. Porque en la causa se estableció que maltrataba a la víctima.