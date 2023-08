Explosión en Rawson: especulación en la Policía, varias hipótesis y a la espera de pericias

Fuente judiciales confirmaron que Naira Castillo está en grave estado

Esta versión hace dudar de lo que decían los testigos a Tiempo de San Juan, ya que supuestamente escucharon decir de la chica trans, Naira Castillo, que recibió un paquete de un delivery y que luego explotó. Altas fuentes policiales aseguraron que los testimonios de esta versión están en la causa, pero que no les consta que haya ocurrido.

Las autoridades esperan poder hablar con los damnificados, declaraciones que serían muy importantes para esclarecer el hecho o dar un dato más. Pero las autoridades también están a la espera de las pericias de Bomberos que le están haciendo a los artefactos de gas y las instalaciones. Esta la posibilidad de que haya sido una explosión de gas, porque por un cortocircuito no habría una explosión, ni incendio de semejante magnitud.

image.png Naira Castillo está en delicado estado de salud manifestaron fuentes judiciales.

La hipótesis del supuesto explosivo no les cierra. Con la información recabada hasta la madrugada de este viernes no han visto nada sospechoso. Se han visto las cámaras de seguridad de la zona y no vieron llegar a nadie y tampoco darse a la fuga momentos previos o después de la explosión. Dato importante, los vecinos no vieron al supuesto delivery que llegó a la casa.

Otra de las teorías que fue puesta en la mesa es la de un hecho de violencia. Las autoridades hablaron de un posible intento de agresión; pero no quisieron asegurar ninguna hipótesis hasta tener bien esclarecido el hecho.

Por lo que se pudo saber con testimonios, es que Naira y Federico son una pareja tranquila y sin conflictos. Nadie atestiguó que ellos hayan protagonizado escándalos o peleas. Y son muy queridos en la zona.