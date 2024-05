Este es el reconocido estafador caucetero que embaucó a dos hombres con más de $13 millones

Historia de vida Entre el dolor por ocupar un lugar que no quiso y la fuerza para salir adelante por sus nietos

El damnificado dijo que en ese momento los cheques tenían fondos, pero que cuando los fue a cambiar 20 días después, ya no lo tenían. Este hombre intentó comunicarse con Rosales a través de una carta documento, pero el ahora imputado no le respondió.

La otra denuncia es más reciente y tiene data del 24 de abril. Un hombre manifestó que Rosales le compró su camioneta Mercedes Benz con un cheque de $10.000.000. El vendedor se dio cuenta a los días que el cheque decía “Dies millones” en vez de “Diez millones”

Ante las pruebas recabadas, el fiscal Martín le solicitó a la jueza de Garantías Carolina Parra la detención de este sujeto y la misma se llevó adelante este 26 de abril de 2024. Ese mismo día se secuestró la camioneta Mercedes Benz de un domicilio del B° Justo P. Castro de Caucete.

Rosales tiene antecedentes por estafa de hace años

Este hombre tiene antecedentes con data desde hace unos 40 años. El primero tiene data de 1988 y cayó por haber cometido alrededor de 7 hurtos.

Por el delito de estafa tiene el primer proceso en 1990 con una denuncia radicada en comisaría 9na de Caucete. Además, tiene otros procesos por causas que fueron investigadas en otros departamentos de San Juan.

Dato: la última caída que tiene la policía en papeles fue a fines de los 90. Después tiene la caída por este hecho investigado por la UFI delitos cibernéticos y estafas.

¿Qué pasó en la audiencia de este lunes?

Tras la acusación del fiscal Martín, la jueza resolvió imputar a este sujeto por estafa y uso de cheque adulterado en concurso ideal. Dio un plazo de 10 meses de investigación penal preparatoria y lo dejó en libertad pero deberá respetar diferentes medidas de coerción. No deberá entorpecer la investigación y deberá someterse al proceso, deberá presentar una vez por semana en comisaría 9na, no podrá salir de la provincia sin la debida autorización y Rosales no podrá acercarse a las víctimas en un radio de 300 metros.