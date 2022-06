Este es el joven sanjuanino que era buscado por el violento robo de 4 millones y se entregó

La sospecha policial es que, al menos, Dylan Muñoz era uno de los dos encapuchados que entraron y amenazaron con armas de fuego la familia y les quitaron los cinco celulares. Allí maniataron a las cinco personas y lograron apoderarse del dinero.

La pista clave, según la Policía, surgió de la propia nieta de la familia. Los policías de Robos y Hurtos descubrieron al otro día que la adolescente y su amiga –también víctimas- tenían los celulares que supuestamente se habían llevado los ladrones. Después establecieron que la jovencita salía con Muñoz y que en sus celulares existían mensajes comprometedores que lo vinculaban al atraco, explicaron.

A través de la Justicia de Menores demoraron a las jovencitas. Fue ahí que la nieta de González Aubone declaró y delató a Muñoz señalándolo como supuesto autor del atraco, indicaron fuentes del caso. También cayó Joaquín Fernández, el amigo del joven, que fue detenido en esos días. Este último luego fue excarcelado porque le atribuyeron participación secundaria, aclararon.

Muñoz 1.jpg Estas son las fotos que la Policía obtuvo en sus redes sociales

Muñoz desapareció de su casa en Trinidad y no fue localizado por la Policía. La versión es que el joven salió de la provincia y anduvo de un lugar a otro evadiendo a la Justicia hasta que se instaló en Neuquén. Lo que dicen que allí tendría otra novia. Los investigadores de Robos y Hurtos averiguaron mientras tanto que en los últimos meses parece que se daba la buena vida con parte del botín y hasta se compró un auto.

Si bien había logrado escapar del asedio policial, la vida lejos de su casa y la falta de dinero lo fue asfixiando. Es así que decidió volver a San Juan. No quería exponerse y a la vez buscó asegurarse que le dieran todas las garantías, fue por eso que recurrió al abogado Maximiliano Páez Delgado y se entregó en la tarde de este martes en la Seccional 36ta. Fuentes policiales aseguraron que el joven no tiene antecedentes penales, que no se le conoce oficio ni estudios, pero contaron que llevaba una buena vida y era mantenido por su padre. Las fotos así lo muestra.