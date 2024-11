Escándalo en la Fundación Danielito: un ex integrante de la comisión fue denunciado en la justicia penal

Un escándalo se desató en la Fundación Danielito, después de que uno de sus ex integrantes se quedara con una donación del Ministerio de Desarrollo Humano y, como consecuencia, el actual presidente de la asociación lo denunciara en la justicia penal. Según informaron fuentes judiciales, el ex miembro de la comisión directiva se apropió de lo que no correspondía y una serie de allanamientos lo dejaron contra las cuerdas.