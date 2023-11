Encontraron sin vida a la "Turca": una mujer muy conocida del B° Güemes de Rawson

Según fuentes judiciales, la última vez que la vieron fue el viernes.

A la mujer la encontraron tirada en su habitación, precisamente, en la cama donde ella dormía. Confirmaron que su cuerpo emanaba un fuerte olor nauseabundo, por tal razón creen que llevaba al menos 48 horas sin vida.

Un dato no menor es que las pesquisas a prima facie no le encontraron signos de violencia externa, por tal razón creen que fue muerte natural. Se hizo una requisa a la casa y no encontraron desorden ni falta de elementos; otro dato que mostraría que no fue víctima de un robo.

Por orden del fiscal del caso, Adrián Riveros, el cuerpo de Elsa “Turca” Nazara fue enviado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.