Encontraron a una anciana desvanecida y golpeada en su casa de Capital

Esta mujer, de 73 años, fue hallada en la noche del miércoles alrededor de las 22 horas. Los vecinos no la veían hace días y causó preocupación. Cuando los efectivos fueron a su vivienda la encontraron desvanecida y con golpes en diferentes partes del cuerpo.

La última vez que la habían visto a esta señora, que vive de una pensión de $120.000, fue el lunes con unas bolsas. Todo indica que había ido a hacer unas compras. Cuando la hallaron el miércoles por la noche estaba muy cerca de la puerta y las compras muy cerca de ella.

La hipótesis de un ataque en un intento de robo fue la primera que se barajó, pero los investigadores creen que no fue víctima de ladrones porque no era una mujer que tenía muchos ingresos, como así también en su departamento no faltaba nada, informaron.

La mujer de 73 años, a pesar de estar internada en Terapia Intensiva de la Clínica El Castaño, ha podido hablar. Pero las pesquisas están con muchísimas dudas porque en este tiempo ha dicho como cuatro hipótesis diferentes y distorsiona la investigación.

Ante este contexto, lo otro que se está investigando es que la mujer tiene problemas de salud y sus golpes que tiene en el cuerpo -de reciente y vieja data- se habrían provocado con caídas que haya tenido.

El caso es un misterio, pero son los efectivos de la UFI Delitos Especiales (vieja Sección Homicidios) los que están trabajando de lleno en la investigación para confirmar que es lo que ocurrió a esta mujer, de 73 años.

Otro de los datos que se dieron a conocer es que esta mujer vive sola, no tiene pareja ni hijos. De igual manera tiene algo de contacto con sus hermanos y sobrinos.