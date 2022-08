Encontraron un auto buscado por una estafa

Un auto que era buscado en una causa por estafa fue localizado y secuestrado en Caucete por policías de la sección Robos y Hurtos . No hubo detenidos en el procedimiento.

En estos días lo ubicaron en un domicilio de ubicado en inmediaciones de la ruta 20 y Enfermera Medina, Caucete. Los policías hicieron vigilancia hasta que lo vieron nuevamente y fue ahí que lo interceptaron sobre la ruta.

Lo manejaba un hombre con antecedentes penales, que, si bien poseía la documentación del Fiat 500, no pudo acreditar su titularidad. Y como había un pedido de secuestro por el rodado, se lo secuestraron y lo trasladaron a la Central de Policía a la Capital sanjuanina. Al no se lo detuvo porque, momentáneamente, no tenía cuentas pendientes con la Justicia.