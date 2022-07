En vísperas de año nuevo lo acusaron de violar a su hijastra: ahora fue sobreseído

Los fiscales de ANIVI expresaron como fundamentos que la hijastra de 14 años después se retractó. La madre de la niña después dijo que su hija -la víctima- le contó que este hombre no la había violado y que lo había dicho porque no quería vivir más con él. En ese mismo relato, la adolescente culpó a otro sujeto, un chico de 18 años, identificado como K.C. Después dijo que fue otro chico, identificado como A.V.

WhatsApp Image 2022-07-29 at 12.47.29 PM.jpeg Fiscales Duilio Ejarque y Daniela Pringles

Con los informes psicológicos realizados por los profesionales de ANIVI, los fiscales pudieron confirmar datos clave. En este estudio se confirmó que la nena se encontraba tranquila, sin indicadores de angustia y que su relato del hecho tiene contradicciones.

También empezó a decir en varias ocasiones “Mi padrastro no me ha hecho nada”. También confirmaron que su discurso no es lógico, ni coherente. Que involucra personas, pero se contradice y que no es consistente.

Sobre su persona expresan que tiene falta de madurez, no respeta límites, no mide peligro y es muy vulnerable. Sobre el hecho, la adolescente presentó que la menor esconda detalles para no dar a conocer toda la intimidad de su círculo familiar.

WhatsApp Image 2022-07-29 at 12.47.29 PM (1).jpeg Abogada defensora Filomena Noriega

Además tiene signos de tener poco acompañamiento familiar, la menor habría sufrido violencia física.

El informe también arrojó que la tiene inmadurez sexual, no es consciente de lo que ha hecho, no tiene dimensión de la causa que está investigando. Finalmente, el profesional sostiene que existen indicadores, pero no exactamente de que fue víctima de un abuso sexual.

Finalmente, el fiscal de ANIVI Duilio Ejarque pidió que la familia sea intervenida por un organismo del Estado.

Ante estas pruebas, la jueza de Garantías Verónica Chicón sobreseyó a este sujeto del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en perjuicio de su hijastra de 14 años.