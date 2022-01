En la misma noche de Año Nuevo, una niña de Rawson contó que fue violada por su padrastro

No todo fue brindis y festejo en la noche de Año Nuevo, al menos para una niña de 13 años que esa madrugada reveló que su padrastro la violó. Esto sucedió en una casa de Rawson y la nena relató que el ataque sexual fue cometido un día que su madre cuidaba a su hermanita en el hospital. El sujeto es un albañil, a quien este viernes se le dictó la prisión preventiva.

Por razones legales y para preservar a la víctima, no se revela la identidad del sujeto de 31 años que quedó formalmente imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su condición de convivencia en perjuicio de una menor de 18 años. Esta fue la calificación que pidió el fiscal Duilio Ejarque, de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro ANIVI, quien inició la investigación esta semana a raíz de la denuncia de la madre de la niña y pareja del ahora sospechoso.

Por lo delicado del caso no se conocieron muchos detalles, pero fuentes judiciales indicaron que la madrugada del 1 de enero el imputado y su pareja discutieron fuertemente. No llevaban ni tres meses de convivencia. El escándalo y la pelea fue tan grande que alguien llamó a la Policía. Al rato llegaron los uniformados para calmar a la familia y fue ahí que se acercó una amiga de la niña de 13 años, quien dijo: “contales que tu padrastro te violó”. Lo expresó frente a una oficial de Policía que estaba allí. La supuesta víctima dijo que era cierto, aseguró que su mamá lo sabía pero que no hizo nada y que su hermano y su abuelo materno también estaban al tanto del supuesto ultraje.

La niña habría relatado que fue violada por su padrastro una noche que su mamá se quedó cuidando a su hermanita en el hospital. Según versiones judiciales, la mamá reconoció que algo le dijo su hija y no es que no le creyó, sino que quería confirmarlo por ella misma. La mujer luego radicó la denuncia en el Centro ANIVI, así fue que dio inicio a la causa judicial. Lo curioso es que posteriormente la mujer fue a retractarse para frenar la causa, pero el fiscal Ejarque continuó con las actuaciones.

El albañil fue detenido y este viernes fue llevado a la audiencia de formalización ante la jueza de garantías Gloria Chicón. El sospechoso declaró, afirmó que nunca tocó a la niña y sostuvo que la denuncia es una venganza de la madre a raíz de la discusión y la separación de la pareja en el primer día del año.

El fiscal Ejarque pidió medidas para avanzar en la causa y 1 año de prisión preventiva. La defensa, a cargo de los abogados José María De Vita y Filomena Noriega, se opusieron y pidieron la detención domiciliaria en razón de que el imputado carecía de antecedentes y no existía peligro de fuga. La jueza Gloria Chicón consideró que había elementos para dar inicio formalmente a la causa y resolvió dar el plazo de 6 meses para la investigación penal preparatoria y 3 meses de prisión preventiva para el imputado, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.