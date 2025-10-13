En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias

Una chica de 18 años y su supuesto noviecito fueron rodeados por un grupo de varones frente al Centro Cívico en Capital y, tras un breve forcejeo, les arrebataron un teléfono celular y otras pertenencias. El hecho sucedió este último domingo y pasó inadvertido para los transeúntes y también para los policías que habitualmente recorren la zona.

El violento episodio se produjo cerca de las 22:05 del domingo, cuando la joven, de apellido Tejada, se encontraba junto a un amigo en uno de los espacios verdes que rodean el Centro Cívico, señalaron fuentes policiales. La pareja charlaba cuando fue sorprendida por un grupo de jóvenes que se acercaron con actitud intimidante, según fuentes policiales.

De acuerdo con la versión policial, los desconocidos los rodearon y exigieron el celular y lo que llevaban consigo. El ataque duró apenas unos segundos y los ladrones alcanzaron a llevarse el teléfono de la chica y otros efectos personales.

Los atacantes huyeron rápidamente del lugar, mientras que la joven y su acompañante resultaron ilesos. Ambos dieron aviso a un policía que se encontraba en las inmediaciones y luego radicaron la denuncia en la Comisaría 4ª de Desamparados. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja en la geolocalización del teléfono sustraído y en el análisis de las cámaras de seguridad del Centro Cívico.