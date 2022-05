En Rivadavia: mirá cómo le roban la bicicleta a una empleada doméstica

Robo de bicicleta en La Bebida, Rivadavia

La damnificada es de nombre Sandra. Ella contó a Canal 13 que radicó una denuncia en la Comisaría 34 pero hasta este lunes no había tenido respuestas. Según explicó "pasé fotos, Info, pero no tengo novedad de la bicicleta. Por favor me ayudan a difundir ya que es mi herramienta de trabajo". Y además relató molesta que "la policía tiene los nombres y la dirección que la misma gente me ha pasado y todavía no los detienen porque no tienen la orden de allanamiento".

ladrones2.jpg La bicicleta que le robaron en Rivadavia.

Pero como si no fuera poco, su pesadilla es aún mayor: "Fui amenazada por unos de ellos por hacerlos público. Espero que me ayuden necesito la bicicleta es la segunda cuota que pago". Por tal motivo, la damnificada pide que en caso de quien tenga alguna información sobre el rodado se comunique al 2645860975, al 911 o la comisaría más cercana.