En Rawson: festejaban el 15 de su hija y se prendió fuego su casa

Todavía no creen como inició el fuego, pero ellos creen que habría sido un exnovio de la cumpleañera, ya que este en el último tiempo la hostigaba. De igual forma, el padre no pudo hacer la denuncia contra este “porque no había pruebas”.

La familia es muy humilde y ha quedado con lo puesto, por esta razón piden a todo aquel que quiera colaborar puede comunicarse al 2644858249, Romina Kozaner.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1619797941421756417 Incendio en Rawson 2/2 pic.twitter.com/HFtMT3FC7A — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 29, 2023