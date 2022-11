En junio lo condenaron por violento y ahora volvió a caer por atacar a la misma mujer

Cherione el pasado 4 de junio de 2023 fue condenado por el juez Diego Sanz a la pena de 6 meses de prisión condicional por un delito de violencia en perjuicio de su expareja. Como medida de la justicia este hombre no debía acercarse a su ex, pero este 4 de noviembre último cayó.

Según expresó fuente de la justicia, Cherione fue hasta la casa de su ex, alrededor de la 1 de la mañana, le dijo que quería hablar por el tema de su hijo en común. La mujer lo hizo entrar y en el interior este empezó a decirle que si se podía quedar a dormir. La mujer no quiso y le empezó decir que se vaya de la casa. Cherione se enojó, agarró de las dos manos a la mujer, la tiró contra la pared y la propinó una piña o bofetada -la víctima no se acuerda- en la cara. Comenzó a sangrar, este hombre no paró y le empezó a pegar piñas en las costillas. Empezó a decirle “Te voy a matar”, ella por el dolor se quedó sin aire y cayó al piso.

Cherione levantó a su ex, le empezó a pedir disculpas y le decía: “Te amo”, ella solo le dijo que se fuera. El hombre agarró el celular de la mujer y escapó. La damnificada cerró la puerta, comentó que a los minutos escuchó la moto de su ex, pero este solo largó el celular de la mujer al patio del departamento.

Por este hecho, Cherione recibió una nueva codena de 7 meses de prisión efectiva, el juez lo vio culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia a una orden judicial en concurso real. Quedó una pena única de 1 año y 1 mes de prisión efectiva.