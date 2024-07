El video de los falsos federales que robaron $50 millones a mano armada en una inmobiliaria sanjuanina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1810432733119967602&partner=&hide_thread=false El video del robo de los 50 millones a una inmobiliaria sanjuanina pic.twitter.com/a0YKJfXrj7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 8, 2024

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que los falsos federales abandonaron el local, lo que ha proporcionado a los investigadores pistas valiosas para dar con los responsables del violento asalto. El fiscal Cristian Catalano, a cargo del caso, indicó que ya se está realizando un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, en la zona.

El fiscal Catalano informó que el asalto a mano armada no parece ser un acto al azar. Los delincuentes llegaron al local simulando ser oficiales de la Policía Federal, una estrategia que utilizaron para no levantar sospechas antes de desenfundar sus armas y amenazar a los presentes. Tras reducir a los empleados, se llevaron el dinero en efectivo y huyeron en un vehículo que aún no ha sido identificado.

Las víctimas del asalto, incluyendo al propietario de la inmobiliaria, lograron liberarse de sus ataduras y pedir ayuda inmediatamente después de que los delincuentes se marcharan. Personal policial y judicial llegó rápidamente a la escena, iniciando una investigación que busca dar con el paradero de los criminales.

El coordinador de la UFI de Delitos contra la Propiedad aseguró que están trabajando intensamente para rastrear a los responsables. "Creemos que no se trató de un robo al azar y estamos revisando todas las cámaras de seguridad disponibles para identificar a estos falsos policías", afirmó.