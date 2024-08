El policía federal acusado de amenazar con un arma a tres niñas y a un hombre en Chimbas fue liberado

Juan Ramón Aballay (50) , el policía federal de la Agencia Regional Cuyo de la PFA acusado de amenazar a tres niñas y a un hombre apuntándoles con un arma de fuego en Chimbas , fue liberado tras estar detenido por casi tres días. La fiscal Daniela Pringles y la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil solicitaron que Aballay quedara preso , pero la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón consideró que no era necesaria la preventiva y lo dejó en libertad cumpliendo diferentes medidas coercitivas. El policía que está en la mira, defendido por el abogado Claudio Vera , declaró y manifestó que no le quería hacer daño a nadie y que solo fue a ayudar porque creyó que "pasaba algo raro".

Está detenido Chimbas: un policía federal le puso un arma en la cabeza a tres hermanitas y amenazó con matarlas si no le decían dónde estaba su papá

WhatsApp Image 2024-08-14 at 10.28.45.jpeg Ayudante fiscal Ana Paula Amarfil y la fiscal Daniela Pringles de UFI Genérica.

Para fiscalía la naturaleza de este hecho es gravísima porque el autor es un miembro de la policía que en realidad debería resguardar a la sociedad, algo que no sucedió en este caso. El MPF manifestó que este hombre entró a la fuerza a dos domicilios, primero amenazó al hombre C.A poniéndole un arma en el estómago. Y después entró a otro domicilio donde estaban las nenas de 5, 8 y 13 años.

Aballay está acusado de agarrar a la mayor, de ponerle un arma de fuego en la cabeza y decirle, “Si no me decís dónde está (por el padre) te voy a meter un tiro”. Según la acusación de fiscalía, luego le puso el arma sobre la cintura y la paseó por toda la casa buscando al padre, que no estaba en ese lugar.

WhatsApp Image 2024-08-14 at 10.28.46.jpeg

A Aballay lo atrapó la Policía de la Provincia de forma flagrante, es decir, en el lugar. Y le secuestraron el arma de fuego que llevaba, una pistola que es exclusiva para los miembros de la PFA, que estaba cargada, lista para disparar con el cargador lleno de balas. En el bolsillo llevaba otro cargador con proyectiles.

Para fiscalía Aballay debía quedar preso, al menos por dos meses, porque estando en libertad corrían riesgo las víctimas, podría aprovechar para darse a la fuga, influenciar en testigos o entorpecer la investigación.

WhatsApp Image 2024-08-14 at 10.28.45 (1).jpeg

La defensa por su lado dijo que no se oponía al plazo de la investigación penal preparatoria de 6 meses. Solicitó que su cliente quedara fuera investigado en libertad, pero tampoco se mostró en contra de la prisión preventiva y dijo que fuera un plazo más chico. Finalmente, la jueza determinó dejarlo en libertad.

A las niñas de 8 y 13 años se les hará Cámara Gesell para tomar su testimonio de lo que ocurrió ese domingo. Fuentes extraoficiales contaron que las niñas repetían una y otra vez lo que Aballay supuestamente había hecho.

WhatsApp Image 2024-08-14 at 10.28.44 (1).jpeg

El policía federal declaró, mirá el video:

Juan Ramón Aballay dijo ser inocente, que solo fue a ayudar porque creyó que pasaba algo raro con su amigo o como él dice "su hermano". Esta fue su verdad: