El motivo que retrasa la denuncia contra la ex ministra de Turismo por el caso Lucía Rubiño

A tres semanas de que trascendiera que el entorno del menor procesado por atropellar y matar a Lucía Rubiño anticipó que denunciará a la ex ministra Claudia Grynszpan, por el testimonio que ofreció en la causa que transita en la Justicia de Menores, fuentes vinculadas al hecho manifestaron que la denuncia aún no fue radicada por un motivo particular.