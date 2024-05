¿El menor que mató a mazazos a la jubilada será internado fuera de San Juan?

De lo que se habla es de una internación involuntaria del menor. Toro explicó que la Ley de Salud Mental establece que en principio los tratamientos psiquiátricos deberían ser ambulatorios, salvo que por las características, por la situación personal del joven requiera que sea internado en una institución psiquiátrica especializada para que se pueda avanzar en el tratamiento, en las medicaciones, en lo que corresponda.

En este caso, se evalúa poder avanzar en un tratamiento y medidas de seguridad que permitan la convivencia de este joven con su familia y el resto de la comunidad, si es posible.

¿Existen instituciones en San Juan para poder hacer esta internación? "Ese es otro punto que también se ha pedido que sea respondido en el marco de las medidas que se han solicitado. En mi caso personal no he tenido un hecho de estas características, no he demandado en el Servicio Público de Salud, y tampoco en el ámbito privado una internación de estas características", dijo el juez.

Sí confirmó el magistrado que de definirse este tipo de internación y no haber ámbito en la provincia, lógicamente se deberán buscar opciones afuera. "Habrá que buscar un lugar en otra provincia para poder garantizar este espacio", destacó.

El juez informó que la medida que ha solicitado es de "carácter de urgente": "se pide que se responda a ese punto también si contamos en la provincia con una institución que garantice una internación involuntaria, sobre todo en niños y adolescentes, que es el tipo de institución que haría falta en este caso en particular", dijo.

Aún no se corrobora la patología mental del menor

Sobre si se ha podido corroborar algún tipo de patología de salud mental del chico como se sospecha, Toro dijo que "no, y justamente porque la idea era tener este tipo de información una vez que se conformara esta junta interdisciplinaria, como lo ha marcado la ley, pero también interinstitucional y sin ahí avanzar en un diagnóstico y en un pronóstico de la situación del joven. Se solicitó expresamente que fuese así para que la Junta Médica se hiciese con todas las garantías procesales".

Toro recalcó también que recién este lunes le llegó a sus manos el expediente, y que entiende que este martes la familia del joven designaría un abogado defensor. No obstante, el chico cuenta con la representación del asesor oficial y eso ocurrió desde el primer momento que se tomó conocimiento de que la persona era menor de edad, aclaró el magistrado.

Víctima de violencia

En las últimas horas, según adelantó Tiempo de San Juan, se conoció que un informe reveló que en 2023 el colegio adonde concurría el menor denunció en el CAVIG los problemas de conducta del chico y el evidente clima de violencia que vivía en el seno familiar. A raíz de esto una asesora oficial recomendó tratarlo con especialistas, pero Marisa Norma Valdez, titular del Cuarto Juzgado de Familia no habría tomado ninguna medida para contener al jovencito ante el alerta del potencial peligro que representaba.

Consultado Toro sobre ese antecedente, dijo que "desconozco eso, en la contestación que recibí ayer por parte del asesor oficial se informa de una serie de trámites judiciales previos, pero no tengo copia de eso, debo solicitar copia en caso de que a los fines de la causa interese".

Y se explayó: "Acá las primeras medidas están dirigidas a la persona, a la salud del joven, por eso es que las medidas que no se ordenaban están dirigidas a eso y no a otro tipo de medidas de averiguar si hubo antecedentes".

Y agregó Toro que "por ahora me estoy abocando exclusivamente a la salud del joven y a la determinación si fuese necesario una internación involuntaria en el marco de la ley de salud mental".

Mientras tanto, hasta que se disponga otra medida, el joven va a seguir internado con los mismos requisitos y condiciones que se dispusieron desde el primer momento en que se internó, en una institución local, donde está acompañado por su familia.

La medida para corroborar su estado mental se ordenó recién ayer y a partir de entonces los profesionales tienen por orden judicial la tarea de determinar eso e informarlo con carácter de "urgente".