Caso Hebe: un nuevo formato para el Nazario y el debate candente por la edad de imputabilidad

El caso del crimen de Hebe Yolanda Leguiza cometido presuntamente por un pibe de 15 años reencendió en San Juan el debate por la baja o no de la edad de imputabilidad de delitos en el país, que ya viene siendo tema de análisis en el Gobierno Nacional. Quien analizó este delicado tema es el secretario de Seguridad provincial, Gustavo Sánchez, quien incluso se mostró a favor de que la edad de responsabilidad criminal baje a los 14 años. Por otro lado, develó que hay planes de convertir al Instituto de Menores Nazario Benavídez en un complejo con más formato carcelario.

Sánchez dijo que bajo estos parámetros se trabaja hoy: "como se hace actualmente, los jueces de menores tienen mucha experiencia y saben trabajar con los menores. Tenemos dos jueces muy especializados, muy valiosos para nuestra justicia sanjuanina, que justamente ellos emiten permanentemente directivas. Y lo hacen con un criterio justamente del cuidado al menor de edad".

Para el funcionario, "hablamos de adolescentes. Y adolescer significa que le falta algo. Y es la madurez, a veces la comprensión, el dimensionamiento de la vida, de las problemáticas y del daño que en este caso ha ocurrido".

En este marco, sobre el abordaje para menores en conflicto con la ley que pretende implementar este Gobierno, adelantó que "yo soy partidario de mantener un sistema parecido al actual, pero con medidas, por ejemplo, de radiar de circulación a los menores que cometen delitos. No lo vamos a hacer como hoy día que ocurre que un menor es sorprendido sustrayendo una bicicleta, se lo aprehende, se lleva a la comisaría y se le entrega a los padres. Yo soy de la idea de que si la persona es reincidente, recurrente, que sea alojado en un instituto de menores adecuado para lograr que él recapacite y pueda volver a la sociedad sin que cometa nuevos delitos".

image.png

En el debate sobre la edad adecuada de imputarles delitos a las personas, Sánchez analizó que "yo soy partidario de que el mínimo debería ser de los 14".

Aclaró el Secretario que "yo soy papá, tengo un hijo de 13 años, y lo veo que todavía juega, juega con los legos, La realidad de él no es la misma que la de un barrio, entiendo, donde se encuentra con un drama, una tragedia, hogares descompuestos, con desarraigo de los chicos, abandono sobre todo. Por eso es que es tan importante el rol del Estado en la ayuda a esas familias, justamente, donde ha ocurrido un hecho delictuoso, tenemos un integrante de la familia que ha cometido un delito, y que los demás no caigan, no sigan el mismo camino".

Para Sánchez esta baja de la edad de imputabilidad a los 14 debería ser aplicada "con ciertas reglas de atenuación", es decir, no tratarlo de la misma manera que un mayor de edad.

Sostuvo que "a partir de los 12 años ya el chico ya tiene discernimiento entre el bien y el mal. Tal vez sea atenuado, y va mucho en la moderación. Por eso creo que la ayuda de la ciencia psicológica nos va a permitir a nosotros saber la madurez y si comprende o no el daño o la criminalidad del acto, como se suele decir en materia jurídica. Creo que es muy importante el trabajo que hacen los psicólogos de tribunales, los gabinetes psicológicos, para establecer si comprende o no lo que hizo".

Puso en el tapete también situaciones en las que los menores son manipulados por adultos para delinquir, "porque tenemos casos que son de extrema gravedad, como ha ocurrido no hace mucho tiempo en Santa Fe, donde desde la cárcel una banda indujo a una menor de edad para que le pagara a un sicario que cometiera un delito", citó.

El funcionario dijo que en San Juan se observan casos como bandas que buscan a un chico para que ingrese por una ventana para saber si está habitada o no para un escruche, también en la apertura de vehículos: "Hay chicos que van en los autos donde hay estacionamientos en la calle y van abriendo puertas a ver si alguno se olvidó de poner seguro y demás. Es una de las tantas modalidades delictivas que se conocen".

Los delitos cometidos por menores en San Juan, de acuerdo a los datos aportados por Sánchez, son cometidos por pibes desde los 13 años de edad hasta los 17 años, en delitos graves como robos armados y escruches.

"La mayoría de los delitos se cometen con la asistencia de un mayor, lamentablemente. A veces un familiar, un hermano mayor y alguien más, a veces un progenitor", afirmó el funcionario.

La reforma del Nazario Benavídez

Para contender a los menores en conflicto con la ley en San Juan existe el Instituto Nazario Benavídez, ubicado en Zonda. Sánchez aseguró que está la idea de reformarlo pero no quedó muy claro el formato que buscan, sugiriendo que buscan un perfil más carcelario. Habló de hacerlo de régimen "cerrado", pero de hecho ya lo es, aunque con algunas fallas que han permitido fugas.

Según el perfil desarrollado por las últimas gestiones, el Nazario se formuló como un "Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado", como "respuesta del Estado provincial para brindar contención, acompañamiento y una posterior reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley penal".

Sánchez dijo que "nosotros tenemos institutos que solo los maneja (el Ministerio de Desarrollo Humano" y que son de régimen abierto. El funcionario dijo que pretenden que sea un régimen cerrado, para "casos muy puntuales, como tal vez sería el día de ayer. Tal vez vamos a tener que ampliar las plazas y demás. Estar prevenidos".

Sobre la idea del "instituto cerrado". Sánchez dijo que "sería en el mismo actual del Instituto Nazario Benavídez. Lo maneja el Ministerio de Desarrollo Humano y desde el Servicio Penitenciario nosotros prestamos auxilio para el cuidado de los menores que han cometido delitos o han infringido la ley penal".

image.png

Sobre el menor señalado como el homicida de Hebe Yolanda Leguiza, comentó que "El Nazario Benavidez, en este caso, contiene en este momento detenciones de otro tipo. En este caso es grave. Estamos hablando de un homicidio".

El funcionario dijo que este nuevo formato del Nazario quieren desarrollarlo este año. "Desde el Servicio Penitenciario Provincial se está trabajando activamente con diversos programas con Desarrollo Humano. El tratamiento de las personas con adicciones que están cumpliendo penas. Ya hay un programa donde se han incorporado 25 jóvenes".

Para Sánchez, la idea nueva del Nazario sería de un instituto carcelario cerrado, con personal de custodia "muy especializado" porque se trata de menores. "No cualquiera puede cuidar a un menor violento. Hay que tratar de utilizar lo menos posible la violencia".

Aclaró que "todavía no hay una ley penal nueva. La ley penal actual permite el alojamiento de las personas. La ley de 22273 y la ley de 22803, que son las dos leyes que tratan leyes penales para menores, establecen cómo es la modalidad de detención de los menores. No implica que mañana se le va a dar la libertad a ese menor. Debemos confiar mucho en el conocimiento del juez que interviene en la causa, que va a ser diversas medidas de avance en la investigación para que el menor esté a resguardo".

Y agregó que "con la legislación actual, tenemos gente con condena, con sentencia, se han dispuesto medidas de seguridad de permanencia allí por mucho tiempo. Y no se les va a dar la libertad hasta que los gabinetes criminológicos intervengan y digan si esa persona puede concedérsele un beneficio carcelatorio".

El juez de Menores, cauto

A la hora de opinar sobre la baja de la edad de imputabilidad y de la reforma del Benavídez, el juez de Menores Jorge Toro se mostró cauto.

"No sé si es el momento de opinar, desconozco oficialmente las declaraciones del Secretario de Seguridad, no he hablado nunca con él sobre estos temas, desconozco su opinión y opinar sobre su palabra cuando tampoco conozco su pensamiento", afirmó el magistrado en diálogo con Radio Sarmiento este jueves.

"Lo que sí tengo claro es que soy junto con la doctora (Julia) Camus el juez que dispone el ingreso de un chico a algún lugar para que sea alojado para el cumplimiento de una medida de naturaleza penal, soy el juez competente para ordenar. Es lo que le puedo decir, pero no se nos ha presentado el proyecto, desconozco si se ha presentado".

image.png Juez de Menores de San Juan, Jorge Toro.

El juez habló del sistema como funciona actualmente. "Existe un ámbito para el cumplimiento de medidas socioeducativas donde pueden ser alojados chicos que todavía no alcanzan la mayoría de edad. Chicos entre 16 y 17 años, penalmente responsables, que están cumpliendo medidas socioeducativas, que es una de las condiciones para que una vez que alcancen la mayoría de edad podrán aplicar una pena si es que corresponde aplicársela".

El magistrado reconoció que "lamentablemente en el ámbito de la provincia no existe un lugar especializado para el cumplimiento de penas, diferenciado de aquellos chicos que todavía son menores y están cumpliendo medidas socioeducativas. No hay un ámbito para penados. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros le aplicamos una pena privativa de libertad a una persona mayor de edad que cometió un delito siendo menor, lo terminan cumpliendo en el Penal de Chimbas, que no es el ámbito que lo deberían cumplir, pero es el recurso que hay".

A lo que añadió que vería con buenos ojos un ámbito especializado para penados. "Entonces, si existiese un proyecto de contar con un ámbito carcelario diferenciado del Penal de Chimbas, celebro la idea, ahora tendrá que reunir ciertos estándares mínimos y habrá que definir en qué lugar se va a llevar a cabo esto", opinó Toro.