Los penalistas sanjuaninos opinan sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

"Muestran una personalidad que merece la atención y la sanción”, dijo Cúneo Libarona en declaraciones radiales.

Fernando Castro, Franco Montes, Leonardo Villalba y Carla Manini, abogados penalistas de la provincia, opinaron sobre esta iniciativa.

FERNANDO CASTRO

Con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, hay un inconveniente constitucional porque nuestro país cuando adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene como obligación que la legislación interna debía tener una edad mínima a partir de la cual un niño puede ser considerado responsable penalmente. En ese momento la Argentina había fijado como edad de imputabilidad la franja a partir de los 16 años. En ese entonces todos los países debían efectuar reservas frente a la disposición de la Convención Internacional y Argentina no hizo reservas de modificar la edad de imputabilidad en el futuro con lo cual quedó obligada frente a la Convención a respetar esas pautas mínimas. Actualmente sería algo muy complejo desde el punto de vista internacional porque Argentina tendría que denunciar a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Si Argentina hace alguna modificación de las condiciones básicas de su legislación interna a la cual quedó comprometida, es pasible de sanciones internacionales. No es tan simple.

CARLA MANINI

No comparto la opinión de Cúneo Libarona. Entiendo que se ha probado que bajar la edad de imputabilidad no conlleva a reducir el índice delictivo actual.

La mayor punición no sería disuasiva en el caso de los menores ya que no produce efectos ni siquiera en los adultos. La pena privativa de la libertad en mi opinión tiene como consecuencia directa generar la exclusión, reproducir la violencia y aumentar la discriminación en los menores.

Habría que trabajar más en la prevención aumentar del delito, a través de las distintas instituciones, capacitaciones. SE debe velar por un derecho penal que tienda a prevenir el delito y no a sancionar. La solución no está en la exclusión, ni en la prisión en este caso, sino más bien en intervenir debidamente en los menores y garantizarles derechos que aseguren que puedan salir adecuadamente del delito y no volver a reincidir.

FRANCO MONTES

En líneas generales, con la evolución que va teniendo la sociedad, creo que hay que adaptar la edad de imputabilidad y en eses sentido creo que es razonable una baja de la edad de imputabilidad. Ahora bien, si alguien cree que eso va a ser una solución contra el aumento de la delincuencia me parece que está equivocado. Esto es un problema mucho más profundo, por supuesto que es importante darle tratamiento a la delincuencia juvenil y, a partir de bajar la edad, se puede dar un tratamiento que en alguna medida puede coadyuvar pero, muy lejos está desde mi punto de vista que sea una solución que vaya a modificar sensiblemente la situación de inseguridad.

Parece razonable discutir la baja de edad de imputabilidad y después ahí podremos ver cuál es el punto justo, si 14 15 pero me parece una opinión razonable.

LEONARDO VILLALBA

Tengo que decir que no estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, creo que las políticas de criminalística o sea todo lo que hace la política penal tiene que haber un análisis integral. Las instituciones que tienen que ser creadas la ley penal juvenil es un desastre, vos andá a la Justicia acá, no hay nunca un juicio, no hay centros de internación, no hay rehabilitación. Si nosotros creamos los lugares donde tienen que cumplir la responsabilidad penal los menores, se hace un abordaje integral es multidisciplinario, tienen que participar psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras.

Lo que sí se va a poner en cualquier momento es la Justicia Restaurativa que a apuntar a la Justicia Juvenil, es decir, a ese chico que por primera vez cometió un delito para que se active un aparato donde se lo integra y donde no solamente participa el fiscal y el juez, sino también un psicólogo, asistente social, etc, para que no vuelva a delinquir.

Si piensan que con bajar la edad van a solucionar el problema es un grave error. La edad de imputabilidad tiene que ver mucho con las adicciones, no hay ningún menor que cometa un delito que no esté bajo el efecto de las adicciones, ese es el verdadero problema. Hay que plantearse dos cosas antes de bajar la edad de imputabilidad: a dónde van a ir y cuál es el abordaje que le van a dar a ese menor, sino vamos a superpoblar el Penal. Tiene que haber un cambio de cabeza, cultural, de interpretación de la Ley Penal pero por el solo hecho de bajar la edad no vas a bajar el índice de delitos. Si el régimen penitenciario hoy es un desastre, el que entra sale diez veces peor.