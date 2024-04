Edad de Imputabilidad: del "detenemos menores todos los días" a "la solución no es penal, sino políticas públicas", el debate que se abre en San Juan

El Proyecto de Ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil, o simplemente “Ley de Imputabilidad”, es un pedido expreso que realizó el presidente Javier Milei a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el mismo se busca establecer un piso mínimo de 14 años para ser penalmente responsable, y a su vez crear instituciones y tratamientos que promuevan la resocialización de los menores en conflicto, de acuerdo a trascendidos periodísticos sobre el contenido del proyecto.

Ante esto, es inevitable preguntarse, ¿cuál es la situación en San Juan con relación a los menores de edad que delinquen?

“Todos los días detenemos menores de edad”

La primera línea de seguridad que acciona ante un hecho delictivo o de inseguridad es la fuerza policial. En más de una oportunidad trascendieron informaciones donde señalaron distintos hechos con participación de menores, en robos, hurtos o alguna contravención.

Al ser consultado sobre el tema, el jefe de la Policía de San Juan, Eduardo Lirola, aseguró que es una constante la presencia de menores de edad en hechos delictivos al punto de señalar que todos los días se topan con niños en estos episodios.

“A través del trabajo cotidiano elevamos a los jueces la problemática expresando que hay gran cantidad de menores de entre 12 y 17 años en San Juan que comenten gran cantidad de delitos. Todos los días detenemos menores de edad”, puntualizó la máxima autoridad policial.

Y continuó: “En San Juan los menores que delinquen son un problema. Los padres muchas veces los mandan a delinquir, porque saben que los menores no pueden ser detenidos. Los padres deberían responder por esa situación. Es un problema que estamos teniendo, que lo estamos transmitiendo al Poder Judicial y al Ejecutivo”.

image.png

De acuerdo a lo que precisan desde la fuerza policial, la mayoría de los menores participan en hechos delictivos que no son de gravedad. Es decir, se encuentran envueltos en robos, arrebatos, agresiones, grescas o disturbios en la vía pública. Pocos son los delitos de gravedad, como una violación u homicidio que tenga como principal sospechoso a un menor.

Pese a ello, el protagonismo de niños y adolescentes en hechos de inseguridad no es una novedad. En abril del 2022 el por entonces subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, había señalado que manejaban un promedio de 40 menores de edad demorados los fines de semana por ir armados y cometer asaltos y arrebatos, sobre todo en la zona del Parque de Mayo, Centro Cívico y alrededores.

“Muchos andan en grupito tipo piraña, con la punta o el cuchillo durante el fin de semana. Están de apoyo logístico, de campana o refuerzo, y terminan interviniendo los menores de edad. Son banditas compuestas por chicos de 17, 15 años. Por eso, son trabajos bastantes complejos en donde hay muchos actores sociales que tienen que intervenir”, había señalado en su momento.

“Si bajamos la edad, pero no trabajamos en la contención, la medida no tiene sentido”

El doctor Jorge Toro lleva poco más de una década al frente del Juzgado de Menores, por ende, tiene un vasto conocimiento, en primera persona, sobre los menores en conflicto con la ley. En sintonía con el Jefe Lirola, coincide en que la gran mayoría de los menores que participan en delitos son en los que se denominan “de baja intensidad”. “En mis más de 10 años, solo he tenido dos homicidios cometidos por menores inimputables, eso es importante aclararlo”, señaló.

Para el magistrado, la edad de imputabilidad no responde a la verdadera solución del conflicto. Que cada vez hay más menores en problemas con la ley, es una realidad, pero no es precisamente el juzgarlos, condenarlos y encerrarlos a los 14 o 15 años lo que solucionará el problema, de acuerdo al análisis que realiza Toro. Entiende que debe haber un abordaje previo, conocer la situación del menor, su entorno familiar, su estado educativo, si tiene o no consumo problemático. Sin eso presente, bajar la edad de imputabilidad representaría una solución fácil y sencilla a un problema mucho más que complejo, no siendo la resolución definitiva.

“Siempre pasa lo mismo. Este debate aparece ante un hecho grave y solo nos enteramos que el Ejecutivo quiere bajar la edad, pero no dice cómo va a trabajar. Hoy en día hacemos malabarismos para dar respuestas, y no quiero saber cómo se va a trabajar si se amplía la brecha”, sentenció. Y agregó: “Nos preocupamos por la baja de imputabilidad, y no por la cantidad de niños en la vulneración del derecho extremo. Esa es la discusión que se tiene que tener hoy y no se está dando”.

Entender que el foco debe estar puesto en atacar los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección es para Toro la clave para poder comenzar a dar solución a la situación de los menores que terminan rozando con el sistema judicial. “Si no comenzamos a trabajar con las edades temprana desde la educación, el chico va a crecer, va a ser penalmente responsable y se va a intensificar la magnitud del delito. Hay chicos que con 12 años tienen contacto con el sistema penal. Nosotros vemos esa situación y lo informamos a la Dirección de Niñez y a la Dirección de Adicciones para que lo trabajen desde la protección. Quien lo tiene que trabajar no es el sistema penal, la respuesta son las políticas públicas que trabajan en el proceso de responsabilización en edades tempranas. No es el trabajo de un juez”.

image.png

Por otro lado, aseguró que la incidencia del menor en los delitos de gravedad es ínfima, por lo que poner sobre la mesa de debate la edad es desviar el verdadero problema de fondo, que es la no contención hacia los menores que se desarrollan en comunidades vulnerables, que tienen fácil acceso al consumo de sustancias y conocen esa realidad desde muy pequeños. Niños y niñas cuyos padres se encuentran dentro del Servicio Penitenciario, sin ningún control de parte de adultos y ni siquiera hay un sistema educativo que los contenga.

“La realidad es que son temas complejos que requieren respuestas complejas y nos encantan las respuestas simples. Nadie se pone a pensar en qué hacer con ese pibe. De hecho, no resolvernos hoy qué hacemos con los que están en conflicto penal. Seguro caería mejor si dijera que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero no es la realidad”, reflexionó el doctor Toro.

La mayoría de los sanjuaninos a favor de bajar la edad de imputabilidad

En una encuesta realizada por este medio a sus lectores, gran parte de ellos se mostraron a favor de la iniciativa del Ejecutivo Nacional.

Solo el 26,7% de los lectores, que representa un total de 3.577 señalaron no estar conformes con la propuesta de modificar la ley actual, que establece que la edad mínima de punibilidad respecto a los menores que cometieron delitos es de 16 años.

Del otro lado de la vereda, el 73,4% de los usuarios, es decir, 9.841 lectores indicaron estar a favor de la iniciativa, pese a que por estas horas se desconozcan los pormenores del proyecto que se está trabajando en Nación con el propósito de presentarlo ante el Congreso para ser girado a las comisiones correspondientes en las próximas semanas.

image.png

Sin duda, es un debate que está iniciando y que permitirá más que un análisis a lo largo del tiempo y en las distintas órbitas intervienes, ya que juegan un rol más que importante las fuerzas de seguridad, la órbita judicial y el ejecutivo con las diversas políticas de estado que accione para la contención de niños, niñas y adolescentes vulnerables en conflicto con la ley.