El hijo del comisario acusado de cortarle la garganta a un amigo en Rawson quedó preso

El acusado llegó rengueando a la sala de Tribunales (tiene un problema de várices en su pierna izquierda) y con signos de estar perdido. En la audiencia cuando tuvo la posibilidad no declaró, pero con vos apagada y sin entenderse expresó: “Realmente no estoy muy consciente de todas las cosas que me están echando la culpa. Yo soy la víctima y no el victimario”.