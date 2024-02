"El Guascazo" se encuentra aislado y con viejos conocidos suyos dentro del penal de Chimbas

Polémico antecedente Femicidio en Angaco: ¿por qué 5 puñaladas no fueron suficientes para la Justicia?

Femicidio en Angaco: "El Guascazo", en un cambio de último momento, no aceptó el juicio abreviado

Los abogados Fernando Bueno y Fernando Sait –los defensores- expusieron justamente en la audiencia del martes que temían por la seguridad de “El Guascazo” Pérez dentro del penal de Chimbas. Incluso aseguraron que estaba circulando un video en el que algunos internos de la cárcel largaban amenazas contra el femicida y afirmaban que lo estaban esperando.

Yanina.jpg La víctima. Esta era Yanina Pérez de la Vega, la mujer asesinada en Angaco.

Aún no se conoció públicamente ese video, pero serían sólo rumores de su familia. En Tribunales expresaron que esas afirmaciones son parte de la estrategia que pretende victimizar a “El Guascazo”, dado que está muy complicado: sus antecedentes demuestran que es un violento con las mujeres. Sus defensores instalaron la versión de que Pérez no llevaba ningún cuchillo el día de femicidio, que tuvo un “brote” y que ahí atacó a Yanina. Esto porque, según ellos, tuvo ese “brote” a consecuencia del acoso, el hostigamiento y las amenazas que recibía por parte de la mujer, algo que hasta el momento no tiene sustento.

Lo concreto es que “El Guascazo” fue trasladado el mismo martes al Servicio Penitenciario Provincial y nadie atentó contra su vida ni recibió amenazas. Al menos no las denunció. Una fuente oficial comentó que Ariel Omar Pérez estuvo alojado en el penal en el 2018 y en el 2020 y tiene viejos conocidos ahí adentro, con algunos de los cuales se habría reencontrado ahora. De hecho, está más seguro en la cárcel que en la calle, expresó una fuente judicial.

Guascazo 1.jpg Capturado. "El Guascazo" se entregó el domingo último después de más dos días de prófugo.

Por el momento fue alojado en el pabellón 2, denominado de aislamiento provisional, del Sector 4 de la cárcel. Este es un sector al que llegan los presos recién ingresados al penal y donde también se encuentran los reclusos más conflictivos, aquellos que tuvieron problemas de convivencia en otros reos y no son bien recibidos en otros pabellones.

Allí está con los conocidos delincuentes apodados “Los Porteñitos”, los hermanos Emanuel, Alexander y Maximiliano Gutiérrez, comentaron. También es compañero del preso Sebastián Andrada, otro asaltante considerado como conflictivo. Con ellos pasa sus días “El Guascazo”, bajo una vigilancia más extrema y con poca distracción. Según explicaron, en ese pabellón de 34 internos prácticamente no tienen recreos y no hay radios ni televisión en razón de que es un pabellón de tránsito y la mayoría de los presos permanecen algunas semanas y luego son reubicados.