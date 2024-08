El dramático momento que vive una niña de Pocito a la que le robaron los objetos de su internación domiciliaria

WhatsApp Image 2024-08-28 at 08.41.21.jpeg Parte de los objetos robados. La freidora fue el último objeto que compró para prepararle comida a su hija. Este electrodoméstico no apareció.

Le llevaron un tubo de oxígeno, un facturómetro (objeto que se utiliza para la medición arterial y sanguínea), un nebulizador, una mochila de oxígeno. “Son objetos muy caros. Algunos los compré yo y otros me los presta Desarrollo Humano. No son fáciles de conseguir”.

"Si mi hija sufre de un broncoespasmo deberé salir corriendo a internarla y yo no podré ayudarla", se lamentó Belén.

Ella vive sola con su hija de 10 años en esta casa de Pocito y, lamentablemente, no es la primera vez que sufre un robo. En el último tiempo le han entrado a robar siete veces y la penúltima vez fue mucho más grave, porque los ladrones entraron a su casa esgrimiendo un arma de fuego. “Golpearon a una de mis hijas más grandes en la cabeza con la culata del arma y nos encerraron en el baño. Mis vecinos tuvieron que venir a sacarnos ya que nos habían dejado encerradas”.

Belén no puede salir de su casa porque los ladrones le reventaron la puerta del fondo y no tiene los medios para arreglarla. “No tengo la plata para volver a arreglarla. No puedo salir a ningún lado porque me pueden entrar a robar”.

Personal de Subcomisaria Buenaventura Luna este martes comunicó que había hallado parte de los elementos robados y que se había detenido a una persona. La damnificada contó a este diario que no hay ningún detenido y que lo que se recuperó (un parlante y una TV) estaban rotos.

Belén pidió ayuda para dar con estos objetos y le pide a la sociedad que se comuniquen con ella al 2643203761.