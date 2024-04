El cura Walter Bustos se defendió: trató de "muy zorro" y mentiroso a uno de sus denunciantes

"Le pido a Jesús fuerzas por todo lo que me está haciendo el pelot... ese", fue una de las frases que dijo el cura Walter Bustos en su declaración que se extendió por más de 4 horas. Dijo que este chico era "muy zorro". Y a la prensa, Tiempo de San Juan el único presente en ese momento, dijo: "Así me califican como un monstruo".

Bustos dejó a entender que esta denuncia contra él es maniobra del primer denunciante. "Esto es la misma basura que de mi allegado. Esto es de G. (primer denunciante) Esos le pagaron a F. (el segundo denunciante)". También expresó que fueron los medios de comunicación los que dieron a conocer primero que él sería absuelto. "Busquen a un medio si está a mi favor. Nada estaba a mi favor en los medios. El 30 de mayo me dan la sentencia y el 2 de mayo hace la denuncia, ¿cómo sabe él?. Aten cabos. Lo trajeron de La Rioja porque se enteran que me van a libertad. Ahí es cuando G. fue a buscar a este pendejo". Y volvió a repetirles a los jueces: "Aten ustedes los cabos".

Cronológicamente Bustos habló de todo. En primer lugar se expresó ante la prensa presente. Al comienzo de la audiencia estaba presente solo Tiempo de San Juan y expresó: "Así me califican, como un monstruo" y señaló al periodista. Después expresó: "Aquí buscamos la verdad. Queremos que la fiscalía busque la verdad. Nunca estuve con él". Y se sinceró diciendo: "No quiero acercarme más a un joven, ya no se que se le puede ocurrir a un joven"

Cada tanta cantidad de frases, Walter Bustos largaba el llanto y su declaración se veía interrumpida. "Yo no puedo estar en la iglesia ahora. No puedo trabajar, no puedo hacer nada" El sacerdote no quiso poner a la religión de por medio, pero manifestó: "No quiero poner lo espiritual. No soy Jesús, por lo que Jesús vivió es una injusticia como yo".

Tras dar a conocer que él se encargaba de "atraer jóvenes a Dios", dice que así conoció al denunciante F. "Tomábamos mates y F. me empieza a hablar del abuso que sufrió con un profesor de la primaria y el bullying que sufría. Me conmoví de él y me siguió contando del maltrato del papá y la violencia que había en la familia. Me quede quieto y solo escuché. Es un chico "especial", tan golpeado y sufrido".

"Es muy mentiroso. Es de mentir en todos lados. Metía a gente en problemas. Nadie le creyó porque era de mentir", siguió diciendo Bustos sobre el segundo denunciante que radicó su presentación contra el cura en UFI CAVIG el pasado mayo de 2023.

Después metió al primer denunciante. "Mi cuñado G. le pegaba a mi hermana. La maltrataba. Mi hermana hizo la denuncia y no hicieron nada. Mi hermana estaba cansada de él". Y siguió: "Estuvieron como 20 años y siempre fue una persona manipuladora. Si no lo tiene por lo bueno lo tiene por lo malo. Su hermana hizo una restricción y este hombre le habría dicho a la mujer: "Te voy a dar a donde más te duele y después sale la denuncia contra mi. Me duele la traición, se metió conmigo porque soy cura".

En su declaración el cura manifestó que una de las presuntas víctimas del primer hecho se ha relacionado con el segundo denunciante.

"Esta causa no tendría que haber llegado a juicio. Soy testigo que las denuncias no son las mismas. Solo pido que lean renglón por renglón, fechas y horarios. Estas son experiencias que ha tenido con otro hombre y me las achaca a mi", dijo llorando al tribunal colegiado compuesto por Federico Rodríguez, Carolina Parra y Celia Maldonado de Álvarez.

En la denuncia de este joven habla sobre los llamados que supuestamente le hacía Bustos en la madrugada y Bustos se refirió sobre eso: "Era el festejo de mi cumpleaños. Estábamos todos en la parroquia. A F. lo veo y me dice que el lunes tenía un examen y que no había estudiado nada. Le comenté que yo debía levantarme a las 6 de la mañana y él me dijo 'Walter llamame y me despiertas para estudiar'. A las 6 lo llamo y nunca me atendió y yo como un pelotudo llamándolo. Me utilizaba con esas llamadas de mierda. Lo llamé de gauchada. Quién le saca capturas a llamadas perdidas, a quién. Ya lo tenía planeado es muy zorro".

Tras más de cuatro horas de declaración, el debate oral y público pasó a un cuarto intermedio y la próxima audiencia está estipulada para este martes. Cabe destacar que lo estipulado era que este lunes fueron los alegatos, pero la declaración de Bustos se extendió.